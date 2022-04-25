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居隔減為7天「4天快篩陰就可出門」　專家：但「以篩代隔」不可行

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊今日在副院長陳威明帶領下前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,至今日(3日)中午圓滿完成任務。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲國內專家認為，以篩代隔不可行。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已飆破單日5千例，為防醫療量能緊繃，中央流行疫情指揮中心已推動居家照護和研擬居家隔離從10天下修到7天。行政院院長蘇貞昌昨晚間也拍板居隔改為3+4，4天快篩陰就可出門。對此，國內感染科專家表示，今日專家小組討論，拍板後應可儘速實施。另外，有縣市提出「以篩代隔」的政策，專家則強調「完全不可行。」

行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，會議上決定將居家隔離時間縮短為「3+4」，其中3天居家隔離、4天快篩陰性可出門，出門必須全程戴口罩、不能內用和參加大型活動；實際施行日期仍待討論決定。

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而針對「以篩代隔」的措施，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬直言「不可行。」他強調，感染管制有兩大重點，第一是「發現病例」，就是做篩檢，第二是「封鎖感染」，也就是隔離，「如果篩了不隔離，篩了幹什麼？」至於居檢減至7天，他則透露「如果今天開專家會議，部長拍板定案後，應可儘速執行。」

至於目前國內疫情走向，陳時中表示「根據國衛院模型推估，單日最高會落在4.5萬。」黃高彬則表示，應該不能單用國外模型推估，月底有可能單日破萬，但要到單日4.5萬機會不大，現在主要希望漸進式增加，不要一下子暴增，台灣最怕的就是暴增，因為重症就會大量增加。

另外，有關社會大眾關心的小兒染疫死亡比例，有國內醫師以美國統計資料指出「兒童染Omicron死亡率約萬分之一。」對此，黃高彬則認為「國外東西不能套近台灣，美國的疫苗接種情況、大人感染程度、環境條件和文化差異都和台灣不一樣，這些因子都會影響致死率。

黃高彬說，單以最簡單的人口密集度來講，台灣的死亡率應該會比美國高，因為台灣密集度高，但台灣小孩感染致死率卻比美國低，主要就是因為大人感染少，小孩相對感染機會少，所以台灣致死率是低的，因此根本不能用美國的數據來套進台灣的情況。他強調，一般來說要用台灣的數據去推估，但現在台灣小兒染疫數據不夠大，所以還沒辦法推估。

在小孩防治方面，黃高彬指出，小孩的ACE2受體其實蠻低的，風險相對沒有成人高，只是孩童染疫後，抵抗力會下降，就會增加其他病毒感染的風險，容易併發其他感染，因此不能打疫苗的孩童族群，盡量減少出門或是出門一定要戴口罩，最好不要接觸陌生人，以降低感染風險。

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