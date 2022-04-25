居隔減為7天「4天快篩陰就可出門」　專家：但「以篩代隔」不可行

▲國內專家認為，以篩代隔不可行。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已飆破單日5千例，為防醫療量能緊繃，中央流行疫情指揮中心已推動居家照護和研擬居家隔離從10天下修到7天。行政院院長蘇貞昌昨晚間也拍板居隔改為3+4，4天快篩陰就可出門。對此，國內感染科專家表示，今日專家小組討論，拍板後應可儘速實施。另外，有縣市提出「以篩代隔」的政策，專家則強調「完全不可行。」

行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，會議上決定將居家隔離時間縮短為「3+4」，其中3天居家隔離、4天快篩陰性可出門，出門必須全程戴口罩、不能內用和參加大型活動；實際施行日期仍待討論決定。

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而針對「以篩代隔」的措施，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬直言「不可行。」他強調，感染管制有兩大重點，第一是「發現病例」，就是做篩檢，第二是「封鎖感染」，也就是隔離，「如果篩了不隔離，篩了幹什麼？」至於居檢減至7天，他則透露「如果今天開專家會議，部長拍板定案後，應可儘速執行。」

至於目前國內疫情走向，陳時中表示「根據國衛院模型推估，單日最高會落在4.5萬。」黃高彬則表示，應該不能單用國外模型推估，月底有可能單日破萬，但要到單日4.5萬機會不大，現在主要希望漸進式增加，不要一下子暴增，台灣最怕的就是暴增，因為重症就會大量增加。

另外，有關社會大眾關心的小兒染疫死亡比例，有國內醫師以美國統計資料指出「兒童染Omicron死亡率約萬分之一。」對此，黃高彬則認為「國外東西不能套近台灣，美國的疫苗接種情況、大人感染程度、環境條件和文化差異都和台灣不一樣，這些因子都會影響致死率。

黃高彬說，單以最簡單的人口密集度來講，台灣的死亡率應該會比美國高，因為台灣密集度高，但台灣小孩感染致死率卻比美國低，主要就是因為大人感染少，小孩相對感染機會少，所以台灣致死率是低的，因此根本不能用美國的數據來套進台灣的情況。他強調，一般來說要用台灣的數據去推估，但現在台灣小兒染疫數據不夠大，所以還沒辦法推估。

在小孩防治方面，黃高彬指出，小孩的ACE2受體其實蠻低的，風險相對沒有成人高，只是孩童染疫後，抵抗力會下降，就會增加其他病毒感染的風險，容易併發其他感染，因此不能打疫苗的孩童族群，盡量減少出門或是出門一定要戴口罩，最好不要接觸陌生人，以降低感染風險。