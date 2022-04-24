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九天玄女傳奇　命理師被救命3次曝「驚人神蹟」：太玄了

九天玄女傳奇　命理師被救命3次曝「驚人神蹟」：太玄了

▲九天玄女。（示意圖／維基百科，由 舟集 Toadboat - 自己的作品, CC BY-SA 4.0）

圖文／CTWANT

網紅阿翰日前化身算命阿姨「廖麗芳老師」召喚九天玄女，影片爆紅引發討論話題，吸引各界爭相模仿。對此，命理師廖美然就透露，自己曾被九天玄女救過3次命，讓她感到不可思議，親身經歷也讓現場所有人都驚訝連連。

廖美然在節目《新聞挖挖哇》透露，她自己有供奉九天玄女，甚至將神明用印章放在車子置物櫃。神奇的是，有次她開車從羅東前往宜蘭，開到蘭陽大橋時遇到連環車禍，當下她趕緊迴轉，但車頭撞上橋墩，差點連人帶車掉到溪中，還驚魂未定的時候，友人打電話過來，劈頭就問：「妳剛剛是不是出車禍了」，更直言是九天玄女幫忙擋災。還有一次，她因為太累口吐白抹險些喪命，再次被九天玄女救回一命。

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不只如此，廖美然某天開車又開到蘭陽大橋，有一輛車的車速很快，「就是超越我，他超越我的時候，突然我的置物櫃打開，九天玄女的印章掉下來」，因為她對神明很恭敬，立刻停下車把印章撿起來放好。當她繼續開車，看到前方傻眼，原來有輛大卡車連環撞，撞了好幾台車，而超越她的那台車，整個被削一半，「我如果跟著他去，或許我也被撞」，讓她又逃過一劫，直呼太玄了。

九天玄女傳奇　命理師被救命3次曝「驚人神蹟」：太玄了

▲廖美然分享九天玄女的神蹟。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YouTube）

到底九天玄女來由為何？歷史老師陳啟鵬解釋，九天玄女也稱玄女，身分很多元，是上古神話的戰爭之神，也是剷惡鋤奸的正義之神，也有人說是製香業的祖師，甚至求子也會找九天玄女。由來有2種說法，一種是九天玄鳥的原形是一隻玄鳥，因此有些上古史料會把九天玄女畫成半人半鳥的形象。

另一種說法，九天玄女是上古神明「天女魃」，黃帝跟蚩尤在大戰的時候，蚩尤請來風師跟雨伯，刮起強風暴雨，把黃帝的軍隊打得東倒西歪。據悉，天女魃是大旱之神，所到之處都會大旱、不會下雨，黃帝便請天女魃來破解，最後才打敗蚩尤。天女魃立下大功，也被民間尊崇不已，後來流落到赤水之北，北方的顏色是黑色，黑色也是玄色，就逐漸演變成九天玄女的由來。

陳啟鵬強調，無論是哪種說法，九天玄女都是上古神明在道教中具有相當重要的地位，在許多小說也可以看到九天玄女的存在。

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