快訊／北海道26人船難「船首傾斜30度」　尋獲10人全數罹難

▲日本啟動搜救，相關人員24日尋獲10人，但已全數確認罹難。（圖／取自知船遊覽船官網）

記者詹雅婷／綜合報導

日本北海道觀光船23日在知床半島附近海域發生意外，船首突然進水，隨後開始下沉，傾斜達到30度，船上26人全數失聯，當局啟動搜救，截至目前尋獲10人。但依據海上保安廳消息，10名尋獲者均已死亡。

綜合NHK、TBS報導，海上保安廳在日本當地24日下午5時許（台灣24日下午4時許）表示，今日發現的10名獲救者已全數確認死亡，其中包含7名男子、3名女子，10人全是在知床岬附近尋獲。海上保安廳目前仍持續進行搜救，仍有16人待救。

▲10名罹難者包括7名男子與3名女子。圖為協助搜救的日本海岸警衛隊直升機。（圖／達志影像／美聯社）

知床遊覽船公司的「KAZU 1」小型觀光船先前於日本23日當地下午1時10分左右，通報北海道第一管區海上保安廳，船隻行經知床岬西側時，船頭突然進水，隨後開始下沉，傾斜達到30度，透過無線電求助「船快沉沒了，引擎無法使用」。

船上船長1名、船員1名，其餘24人均是乘客，包括22名成年人和2名孩童，且海水的水溫可能只有攝氏2到3度。海上保安廳獲報後隨即出動5艘巡視船，以及2架搜救機趕赴現場，但抵達後，船隻和船上26人全數失聯。

已知觀光船失聯通報進水的那一刻，也就是當地1時許左右，測得的浪高約3公尺。札幌管區氣象台表示，當時海浪似乎突然變高。

►北海道26人船難 可能意外原因曝光