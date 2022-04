非洲煉油廠爆炸！逾100人慘燒成焦屍　殘肢四散畫面曝光

▲奈及利亞非法煉油廠爆炸造成超過百人死亡。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

奈及利亞一間非法煉油廠在23日晚間發生爆炸,根據當地官員表示,這起爆炸造成100多個人死亡,大火將死者燒得面目全非,連周圍排隊購買非法燃料的車輛也遭到波及,現場畫面也在推特上曝光。

根據《路透社》報導,這間爆炸的非法煉油廠位在奈及利亞河流州(Rivers)及伊莫州(Imo)邊界的Abaezi森林裡,當地石油專員奧皮亞(Goodluck Opiah)表示,大火將100多人燒得面目全非,確切死傷人數難以統計。從網路上曝光的畫面可以清楚看到燒焦的殘肢四散在現場,連周圍排隊購買非法燃料的車輛也遭到波及。

奈及利亞是非洲對大的石油生產和出口國,而國內嚴重的失業和貧窮問題,讓非法原油提煉相當猖獗,根據政府統計,由於管道的破壞,奈及利亞平均每天會損失20萬桶原油,佔總產量的10%以上。

非法原油提煉由於技術粗糙不足,往往也會發生致命的意外,今年10月河流州另一家非法煉油廠同樣發生爆炸,造成包含多名兒童在內共25人死亡。

以下畫面恐造成不適請斟酌觀看

VIDEO: Aftermath of explosion at a site of an illegal refinery in Abaezi forest, Ohaji/Egbema local government area of Imo State, on Friday night.



About 100 persons were said have lost their lives in the fire. pic.twitter.com/h5lMPo3uAj