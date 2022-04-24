法國大選二輪投票登場　馬克宏有望成為20年來首位連任總統

▲法國總統大選第二輪決選24日正式登場。圖為巴黎一處投票站。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

法國總統大選第二輪決選24日正式登場，由中間派現任總統馬克宏對戰極右派候選人雷朋，各地投票所已陸續開放，出口民調預計在巴黎24日晚間8時（台灣時間25日凌晨2時）出爐。無論誰勝都將創下紀錄，若是馬克宏勝出，將成為2002年前總統席哈克後首位贏得連任的總統，假如由雷朋勝出，法國將出現首位女總統。

▲法國總統馬克宏（左）與總統參選人與極右派領袖雷朋（右）。（圖／路透）

法新社報導，在4月10日的首輪選舉中，現年44歲的馬克宏（Emmanuel Macron）以27.8%得票率位居領先，而53歲的極右派候選人雷朋（Marine Le Pen）則是拿下23.1%的選票。但因雙方均未拿下過半選票，因此進入第二輪投票依據民調機構預測，第二輪的投票率將落在73.5%左右。

法國大選24日第二輪投票已經開始，各地投票站已能見到投票人潮。出口民調將於法國巴黎24日晚間8時出爐，屆時巴黎等城市的投票站將關閉。在此之前，法國媒體不得引用任何候選人的言論或公布民調結果，確保選民不受到影響。

不過先前法廣引述依普索上周民調數據結果，馬克宏以56%勝過44%的雷朋。

為何法國此次選舉對世界很重要

法國是歐盟27個成員國中的第二大經濟體，也是歐盟中唯一擁有聯合國安理會否決權及核武的國家，此次大選投票結果將決定接下來負責應對歐盟家門口這場烏克蘭戰火的最高領袖人選。

大選結果何時出爐

法國各地投票站在當地24日上午8時（台灣24日下午2時）開放投票，大多數地點會在晚間7時關閉，包括巴黎在內等大城市則是晚間8時關閉投票站（台灣時間25日凌晨2時）。

首波出口民調將於當地晚間8時投票結束後公布，除非屆時兩方勢均力敵，否則出口民調幾乎就能確定是誰會在未來5年內領導法國。