對新冠疫苗過敏　英國96歲男接種35分鐘後突倒下身亡

▲96歲男子施打疫苗後不久倒下，緊急送醫仍宣告不治。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名96歲男子2020年底預約接種輝瑞疫苗，在一切程序結束後準備步行返家，但卻在打完疫苗35分鐘後，也就是他剛離開接種中心時，突然倒在停車場，儘管緊急搶救仍宣告不治。最新調查進度指出，他死於施打疫苗的過敏反應，心臟疾病、高齡則為次要原因。

綜合英國媒體Melton Times等報導，高齡96歲的彼得傑克森（Peter Jackson）預約2020年12月21日下午4時30分施打輝瑞疫苗，在兒子約翰（John）的陪同之下，當天依約前往接種中心完成接種。在一切程序結束後，彼得傑克森拒絕搭乘兒子的便車，因返家路程並不遠，決定散步回家。

彼得傑克森是英國首批施打輝瑞疫苗的民眾之一，但正當他才剛開始踏上回家的路時，在下午5時5分，他走了幾碼的距離後就突然倒在停車場。儘管接種中心人員緊急上前提供協助並撥打999緊急電話，且在送醫途中實施急救，但仍在到院前宣告不治。

調查指出，彼得傑克森死於過敏性反應（anaphylaxis），基於這起事件發生的時間點，確定這是由疫苗所引起。在4月13日的會議上，缺血性心臟病（Ischaemic heart disease）及高齡被列為次要原因。

輝瑞透過聲明表示，過敏反應是種罕見副作用，幾乎與所有注射疫苗有關，在提供給醫療工作者及病患的資訊均包含相關警語，自2020年12月2日獲批准使用以來，全球已接種超過25億劑疫苗，依據疫苗使用相關全數據監測結果，估計每施打100萬劑的疫苗會有4.7至11.1例過敏反應個案。