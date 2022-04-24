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他娶3胞胎姊妹　每晚輪流睡！還排「極樂班表」4人一起嗨

▲▼肯亞男子斯蒂沃（Stevo）迎娶3胞胎姊妹。（圖／翻攝臉書帳號Eric Mboya）

▲斯蒂沃（Stevo）迎娶3胞胎姊妹。（圖／翻攝臉書帳號Eric Mboya）

記者吳美依／綜合報導

肯亞男子斯蒂沃（Stevo）迎娶3胞胎姊妹，笑稱一次滿足太太們的需求「沒大不了的」。三姊妹制定嚴格的「行房班表」，每晚輪流與老公共度春宵，每周末還會4人一起玩耍，不僅不會互相忌妒，性事也非常幸福。

《每日星報》報導，斯蒂沃首先認識了凱特（Cate），接著在對方介紹下，認識了伊芙（Eve）和瑪莉（Mary），最後決定把姊妹3人都娶回家。

▲▼肯亞男子斯蒂沃（Stevo）迎娶3胞胎姊妹。（圖／翻攝Instagram@_big_man_stevo_、臉書帳號Eric Mboya）

▲他們認為目前的4人婚姻非常幸福。（圖／翻攝Instagram@_big_man_stevo_）

斯蒂沃自認忠誠又慷慨，天生就是「一夫多妻主義者」，但他過去只要提議「多找一個女友」就會被分手，「我的前女友都離開我了。因為我說，還想要再多找一個女友。我不想偷吃，而是想要多找一個。」

3姊妹為了輪流享受老公的陪伴，制定嚴格的「行房時間表」，禮拜一是瑪莉，禮拜二是凱特，禮拜三是伊芙，依此類推。但是，她們不打算再讓別人加入這段婚姻，「我們3個對他而言已經足夠了，我們不會讓他再帶一個（太太）回來，這已經是一個幸福的家庭了。」

肯亞國會2014年3月通過法案，允許男人迎娶多個妻子，並於同年5月1日生效。據悉，斯蒂沃及妻子們都在基督教福音音樂界工作，而一夫多妻制對基督徒而言並不常見，只有美國及非洲少數小型教派允許類似行為。

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