害怕遭烏克蘭血腥復仇？俄軍臉孔「變不見」　俄媒開始馬賽克處理

▲俄媒在報導俄烏戰爭時，將俄軍將領與士兵臉部模糊處理。（圖／翻攝自Twitter@HannaLiubakova，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍侵略烏克蘭後，原以為會在短時間內閃電奪取烏克蘭首都基輔，未料卻因美國等西方國家協助，在烏克蘭精準的情報系統、精準的打擊下節節敗退，俄軍多名高階將領陣亡，可謂損失慘重。白俄羅斯一名獨立記者發現，俄媒近來在報導俄烏戰爭時，將俄軍將領與士兵臉部模糊處理，深怕遭烏軍報復。

綜合外媒報導，白俄羅斯一名常駐烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）的獨立記者柳巴科娃（Hanna Liubakova）就在推特帳戶上傳2張相片，可以看到照片應該是翻攝自俄媒的報導，只見俄軍受傷的士兵與授勳的將領，其臉部都被以馬賽克模糊處理，無法從臉部辨認其身分。

柳巴科娃表示，「俄羅斯的宣傳媒體開始隱藏軍方的面孔，其中一張相片是在醫院拍攝、另一張相片是臉部被模糊處理的軍人授勳。他們似乎對於烏軍的報復，感到害怕與羞恥。」

對此有網友們留言表示，「也許這是一種新的階級分化方式，普丁媒體中出現的貴族都有張可辨識的臉，而平民則是臉部模糊」、「他們真的感到羞愧嗎？而不是更害怕被報復？」、「太晚了，烏克蘭已經掌握其他證據」、「只是遮住你的眼睛，就像罪犯一樣」、「他們很快就會訪問海牙（國際法庭）」。

#Russia Russian propaganda began hiding the faces of the military. One story is about an award given to a serviceman with a blurred face. Another one is about a hospital and propagandist Solovyvov.



They are ashamed and scared of reprisal. pic.twitter.com/F0f4aCJLYM — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 23, 2022

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