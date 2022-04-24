尹錫悅完成總統官邸選址！將改建現外長公館　妻子事前探訪引爭議

▲南韓總統當選人尹錫悅。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從南韓總統當選人尹錫悅決定將總統辦公室，從青瓦台遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓，正式開啟「龍山時代」以後，新總統官邸的選址成為迫切討論的議題，經過幕僚討論以後，日前決定將外交部長公館作為新總統官邸；而據傳，尹錫悅的妻子金建希在踏訪外長公館後，幕僚才將該處視為新總統官邸的理想地點。

根據《韓聯社》報導，先前尹錫悅方面的總統職務交接委員會曾於20日向記者表示，原本幕僚看重的總統官邸新址是位於首爾龍山區漢南洞陸軍參謀總長公館，然而該官邸於1975年興建至今，其設備老舊、不易總統維安、且整修耗時，若作為總統官邸恐怕不盡理想，因此最後才決定將外長公館視為新總統官邸的理想地點。

該名關係人士透露，外長公館才於去年經過整修，因此是作為總統官邸新址的最合理備案。考量到新、舊政府交接的問題，尹錫悅5月10日正式就職總統後，將會有1個多月的時間住在瑞草區的公寓大樓內，直到外長公館整修完工後，才會與金建希入住。

▲尹錫悅決定將外長公館整修為總統官邸，圖為位於首爾市龍山區漢南洞的公館村入口。（圖／達志影像）

今（24）日，尹錫悅總統職務交接委員會發言人裴賢鎮（배현진）在記者會上證實，考量到總統維安、維安費用等問題，重申外長公館最適合做為新總統官邸的既定立場。

據悉，首爾市龍山區漢南洞的公館村，匯聚了包含了外交部長、國防部長、聯合參謀本部議長、陸軍參謀總長、海軍陸戰隊司令官、韓美聯合軍司令部副司令官的官邸。

不過針對尹錫悅幕僚單方面的決定，南韓外交部其實「面有難色」，因為外長公館不僅是外交部長生活起居的作息空間，更是南韓在面對國際社會時重要的外交場域，當各國外長、重要國際機構主要人士、各國議會代表團訪韓時，都會受邀前往南韓外長公館進行面談、會議、共進午晚餐。

▲南韓國防部新大樓將改建為總統辦公室，目前外交部已進行搬遷作業。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，外長公館稍微遠離繁華的首爾市中心，如今在新冠防疫上具有一定作用。而南韓外交部最近才邀請100多國駐韓公使依組前往外長公館參加活動；去年9月15日南韓外交部長鄭義溶邀請中國外交部長王毅至外長至公館用午餐；南韓前外交部長康京和也曾於2020年7月10日，與阿拉伯聯合大公國外交大臣在此進行會談。

另外，《韓民族新聞》、《京鄉新聞》等韓媒在報導中引述多名關係人士的說法，表示在幕僚將陸軍參謀總長公館、外長公館做為總統官邸新址備案後，金建熙曾於上周先行踏訪外長公館，對用於招待外賓的公館庭院感到相當滿意，還指著庭院前的樹木表示「希望能砍掉」，因此幕僚最後才將外長公館視為最終選項。對此，尹錫悅發言人裴賢鎮在記者會上駁斥「子虛烏有」。

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