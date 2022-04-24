烏克蘭慘淪血腥人間煉獄！血流成河平民奔逃　戰爭殘酷真實面曝光

▲烏克蘭東部大城哈爾科夫，婦女目擊街頭躺臥民眾頭部流血的屍體。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯總統普丁指示俄軍侵略烏克蘭後，戰事已持續超過60天，其中俄軍在烏克蘭首都基輔郊區布查與博羅江卡、南部大城尼古拉耶夫、東南部港市馬力波等多個城市無差別砲轟平民與住宅區、性侵婦女與兒童、虐殺處決平民等罄竹難書的惡行。對此，外媒透過鏡頭記錄下這場血腥又殘暴的戰爭。

目前俄軍將砲火集中在烏克蘭東部地區，試圖透過取得頓巴斯地區、攻占頓內茨克州的馬力波，以求確保通往克里米亞地區的陸路橋梁暢通。一名婦女4月19日行經東部大城哈爾科夫（Kharkiv）的某住宅區時，看著一名白髮男子疑似遭遇俄軍轟炸而趴臥在地、頭部血流如注，她只能被嚇得驚慌失措。

▼俄軍以導彈襲擊克拉馬托爾斯克火車站，乘客奔逃後行李與血跡四散各處。（圖／路透社）

▲位於烏克蘭東部的克拉馬托爾斯克火車站，染血的絨毛小馬玩偶被遺棄。（圖／達志影像）

位於烏克蘭東部頓內茨克州的克拉瑪托爾斯克（Kramatorsk），俄軍於4月8日以火箭砲擊該城鎮的火車站。當時約有4000多名平民提著行李與家當、推著嬰兒車，帶著一家老小前往火車站搭車，準備逃往較安全的地區；不過就在等待火車時，卻突遭俄軍以火箭攻擊，57人當場慘死。車廂、月台灑落著鮮血，染血的行李箱、玩具散落各處。

4月初，俄軍遵守談判承諾撤出基輔郊區的布查（Bucha），不過在烏軍重新掌握布查後，卻發現俄軍罄竹難書的惡行，街道上每隔幾公指就能看到屍體，其中不乏穿著便服的平民，甚至還有死者生前遭俄軍從後腦勺「行刑式槍殺」，雙臂被綁身後開槍處決，還有一處280人的亂葬崗被發現。另外，還有忠犬被拍攝到守候在主人遺體身旁，令人不忍卒睹。

▼烏克蘭忠犬趴路邊守主人遺體，4人幫收屍牠回頭做「最後道別」。（圖／路透社）

▲烏克蘭布查57歲婦女在墳前，拿著丈夫的遺照哀悼，夫妻倆在俄軍砲轟建築物時遇難。（圖／路透社）

布查還有一名52歲的婦女菲姬娜（Iryna Filkina）原本今年開始學習美妝，情人節時更去做美甲，無奈在這場戰事中卻遭到俄軍攻擊慘死，最後親友靠著美甲才辨識出她的身份。從相片中可以看到，倒臥自行車旁的她塗著鮮紅的指甲油。

▲▼52歲菲姬娜學習美甲，他遭俄軍攻擊死亡後，親友靠著美甲辨識遺體身份（圖／路透社）

當俄軍包圍基輔郊區城鎮布查時，民眾被迫躲到地下室避難，缺乏食物、飲用水，不少民眾死於飢寒交迫下，其中一名年僅6歲的男童弗拉德（Vlad）孤單站在一處荒廢的院子，表情充滿著驚恐、無奈與孤獨，男童的身後是母親的新墳，墳上還擺放1盒果汁、2罐烤豆，墳上寫著「死於戰時的飢餓與壓力」，該張相片震驚國際。

▼烏克蘭首都基輔教郊區布查慘遭俄軍屠殺，6歲男童站在母親墳前，其死於戰爭中的飢餓與壓力。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭南部大城尼古拉耶夫政府大樓慘遭俄軍砲擊。（圖／路透社）

烏克蘭南部城市尼古拉耶夫於3月29日慘遭俄軍攻擊，政府行政大樓遭俄軍導彈擊中，大樓中間破了一個大洞，成為俄烏戰爭中荒謬的象徵。

俄軍於3月5日空襲馬力波住宅區，其中一對年輕夫妻抱著藍色襁褓中受傷的1歲半嬰兒衝進醫院，男嬰手腳無力露在外頭，儘管及時送醫搶救，卻仍回天乏術，醫護人員無奈蹲坐在地、年輕夫妻則痛哭失聲。

3月2日，馬力波一名15歲的少年與朋友前往學校附近踢足球時，卻巧遇俄軍砲火攻擊，一群少年皆受到重傷，送往醫院後可以見到雙腿被轟炸到血肉模糊。等到少年父親來到醫院後，只能看上白色的屍布蓋著少年的遺體，同時上頭佈滿鮮血。

▼馬力波一對年輕夫妻抱著藍色襁褓上重傷的男嬰，進入醫院接受搶救，卻仍回天乏術。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭馬力波足球少年慘遭俄軍砲擊慘死，父親撫屍痛哭失聲。（圖／達志影像／美聯社）

在這場戰爭中，烏克蘭平民死傷無數、亦有不少婦女與兒童慘遭俄軍性侵或性虐待。根據《CNN》，俄軍在烏克蘭陷入戰爭泥沼，遭遇烏軍強烈抵抗，當地為受創傷的烏克蘭人提供免費心理諮商的心理學家柯維特科（Alexandra Kvitko）分析，俄軍為了重挫烏克蘭人的士氣，才會選擇以性侵婦女、少女、女童、男人、男童的方式，展現其支配力。

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