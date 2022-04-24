日本觀光船載26人沉沒失聯　已7人獲救無意識送醫

▲日本北海道觀光船下沉，船上26人失聯，目前已尋獲7人。（圖／取自知船遊覽船官網）

記者詹雅婷／綜合報導

日本北海道觀光船23日在知床半島附近海域發生意外，船上26人全數失聯，當局發動搜救。截至台灣時間上午9時許，日方救難人員總計發現7人，其中4人稍早意識不明送醫，而最新發現的3人同樣處於意識不明狀態，緊急送往醫院。

日本放送協會（NHK）報導，經過徹夜搜救，一架警用飛機凌晨5點05分在知床岬海面上發現3人，5點45分時日本海岸警衛隊另一架飛機在附近岩石區域尋獲1人，截至今晨發現4人緊急送醫，但4人全都沒有意識。另據第一管區海上保安本部最新消息，事發海域周邊發現新的3名失聯者，救援行動正在進行中，但已知3人同樣無意識，緊急送醫。

▲日本警消人員24日協助搜救。（圖／路透）

隸屬知床遊覽船公司的一艘遊覽船「KAZU 1」23日下午1時10分左右，通報北海道第一管區海上保安廳，船隻行經知床岬西側時，船頭突然進水，隨後開始下沉，傾斜達到30度。海上保安廳獲報後隨即出動5艘巡視船，以及2架搜救機趕赴現場，但抵達後，船隻和船上26人全數失聯。

據了解，船上船長1名、船員1名，其餘24人均是乘客，包括22名成年人和2名孩童，已知所有人都有穿上救生衣。

初稿：0934

更新：0942