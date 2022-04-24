歐美「兒童不明肝炎」驚爆首例死亡　現蹤12國！WHO：有20人染疫

▲全球有12個國家出現兒童罹患不明肝炎的個案，累積總數至少169例。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO） 表示，全球有12個國家出現兒童罹患不明肝炎的個案，累積總數至少169例，其中17人需要進行肝臟移植，甚至已造成1人死亡，還有20人同時確診新冠肺炎。

根據《路透社》報導，WHO在23日公佈最新數據指出，截至21日為止，

全球有12個國家出現至少169例兒童罹患嚴重肺炎的個案，包含英國、美國、西班牙、以色列、丹麥、愛爾蘭、荷蘭、義大利、挪威、法國、羅馬尼亞與比利時；單是英國的病患就佔了其中114例

罹患肝癌的兒童年齡介於1個月至16歲之間，其中17人需進行肝臟移植。有74名兒童體內檢測到一種被稱為腺病毒的感冒病毒，還有20例確診了新冠肺炎，另外19人同時感染腺病毒和新冠肺炎。

WHO並未給出死亡病患的具體細節，也沒有說明是在哪個國家和時間發生，僅強調他們正在密切監測情況，並與英國衛生當局、其他成員國與合作夥伴共同合作應對。

美國衛生官員則在全國範圍內發出警告，要求醫生注意可能與感冒病毒有關的兒童肝癌症狀。

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