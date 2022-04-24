飛彈襲敖德薩港　俄宣稱：摧毀美歐援助烏克蘭軍火

▲俄軍飛彈襲擊敖德薩（Odesa）的住宅區。（圖／路透）

文／中央社莫斯科23日綜合外電報導

俄羅斯國防部今天發表聲明說，俄軍針對烏克蘭南部敖德薩港（Odessa）附近一座軍火庫發動飛彈攻擊，摧毀美國和歐洲國家運交的大批援助烏克蘭武器。

法新社報導，聲明說：「俄羅斯武裝部隊今天利用高精準長程飛彈，摧毀敖德薩附近軍用機場的一座後勤場站，那裡儲存美國和歐洲國家運交的大批外國武器。」

聲明又說，那起攻擊是俄軍今天利用飛彈攻擊的22個烏克蘭軍事據點之一，包括伊里奇奧夫卡（Ilichiovka）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）附近的3座武器和彈藥庫。

聲明並稱，俄軍戰機今天也空襲79個烏克蘭軍事據點，包括16座武器和燃料庫。

路透社報導，俄羅斯國防部在網路發文表示，俄羅斯今天利用高精準飛彈摧毀位於敖德薩的一座後勤場站，當地儲存美國和歐洲國家提供的大量武器。

網路發文也說，俄軍今天殲滅高達200名烏克蘭部隊並摧毀超過30部車輛，部分是裝甲車輛。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在網路發文表示，一枚飛彈攻擊烏克蘭南部港市敖德薩，造成至少5人喪生和18人受傷。

烏克蘭南部空軍司令部稍早前表示，2枚飛彈擊中敖德薩一處軍事設施和2棟住宅大樓。

烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）則表示，俄軍砲擊造成3人死亡和7人受傷。

烏克蘭當局今天稍早前表示，俄軍砲擊造成東部盧甘斯克州（Luhansk）前線城鎮2名平民喪命，飛彈攻擊南部港市敖德薩造成6名平民死亡。但莫斯科當局否認俄軍鎖定平民發動攻擊。