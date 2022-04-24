　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「北約成員」身分或成保命符　芬蘭瑞典轉念放棄中立

▲▼北約。（圖／達志影像／美聯社）

▲芬蘭、瑞典現在都想加入北約。（圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓23日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭理由之一，是不讓北大西洋公約組織（NATO）東擴；但他若以為能嚇阻他國，可就大錯特錯，這反倒起了反作用，讓本來無心的芬蘭與瑞典準備加入北約。

莫斯科對烏克蘭發動所謂「特殊軍事行動」後，芬蘭及瑞典都急著適應新的地緣政治現實，準備在未來幾個月之內加入北約，這將一下子把俄羅斯與北約成員國接壤的邊境長度擴展至目前的2倍。

美國「時代雜誌」（Time）報導，俄羅斯這2大北歐鄰國還不是北約成員國，可能令不少人意外。其中芬蘭在第二次世界大戰戰前與戰時與蘇聯2度交戰，都未分出勝負，這讓芬蘭在東西方對峙的冷戰時期，能夠以承諾保持中立換取獨立。

瑞典則是自200年以來，一直以中立立場作為外交政策核心支柱。

蘇聯解體後，芬蘭與瑞典雖然都加入歐洲聯盟（EU），但皆不認為有必要加入冷戰後軍事聯盟、持續目標是發展核武的北約。

俄羅斯2014年侵占原本屬於烏克蘭的克里米亞後，雖然促使芬蘭和瑞典與北約建立合作關係，但兩國仍未出現龐大民意支持申請加入北約；直到今年2月24日俄羅斯對烏克蘭開戰，情況才被打破。

兩國如今為何轉念想加入北約？因為越來越多選民認為，北約成員國身分能帶來必要且緊急的保護。畢竟俄羅斯雖然會騷擾前蘇聯加盟共和國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，卻不曾對這三個北約國家動手；但非北約成員國的烏克蘭則未能躲過攻擊。

▲▼芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）。（圖／達志影像／美聯社）

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）派兵軍援烏克蘭時曾說：「俄羅斯已經不是我們以為的那個鄰居了。」芬蘭很可能在北約6月29日於西班牙馬德里召開高峰會之前，便提交入會申請。

瑞典執政黨社會民主黨（Social Democrats）也已經表態，認為瑞典應該追隨芬蘭腳步。它在俄羅斯侵略烏克蘭後檢討政策，最晚將於5月24日決定是否改變黨內長期反對加入北約的立場。

社民黨本月稍早曾發布聲明表示：「俄羅斯入侵烏克蘭的那一刻，瑞典的國安立場已從根本改變。」

一般認為，社民黨過去持反對立場，是阻撓瑞典加入北約的最大障礙；如今瑞典國會議員多半已表態支持加入，社民黨的立場改變，將讓申請加入的程序更順利。

美國拜登（Joe Biden）政府與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）都對芬蘭和瑞典申請加入北約釋出正面訊息，認為應該迅速接受。申請加入須經現有30個成員國一致同意，唯一可預料的反對者是與普丁（Vladimir Putin）親近的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。

然而，鑒於歐洲官員持續掌握制衡奧班的財務籌碼，加上奧班至今仍願意支持歐盟對俄羅斯的制裁，因此不太可能阻擋北歐兩國加入北約。

從軍事角度來看，俄羅斯2014年併吞克里米亞後，芬蘭與瑞典數度舉行聯合軍演，這也消弭了北歐和北約部隊無法協同作戰的任何可能疑慮。此外，芬蘭的國防支出已達到國內生產毛額（GDP）的2%，瑞典也似乎朝這個方向發展。

北約、芬蘭和瑞典都有充分理由要加速入會進程，因為從兩國提交申請、到北約正式提供保護之前，將是一段可能遭受俄國各式攻擊的脆弱時期。三方都會希望縮短這段空窗期。

而雖然芬蘭和瑞典身為歐盟成員，已獲得里斯本條約（Lisbon Treaty）第42.7條提供的一些保護，也就是在成員國受到攻擊時，其他成員國應提供軍事援助，但北約應該仍會希望加快動作。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「北約成員」身分或成保命符　芬蘭瑞典轉念放棄中立

傳韓人赴烏克蘭參戰遇難　韓外交部：仍須時間確認

俄軍飛彈擊中「敖德薩住宅區」　至少5人死亡包含一位嬰兒

馬立波鋼鐵廠小女孩「2／27至今沒見過太陽」　俄軍逼餓到投降

旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感　對中國很失望

俄富豪遊艇生活曝！年輕辣妹大開性愛趴　週燒127萬「毒品吸不完」

沒制裁俄羅斯狂被罵！　印度財長：需要俄國武器幫忙保護邊境

13歲少女淪洩慾工具　嫌犯竟多達80人！慘遭輪流性侵8個月

才剛被匡列！　大阪知事籲「廢除密接者隔離」：壞處太多

美國考慮「同時授權」BNT和莫德納　讓5歲↓幼童有疫苗可打

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

Selina失去甜美嗓音...找回勇氣繼續唱　男友正面曝光！她甜「你的帥我都懂」

廖老大替台灣勞工發聲！怒：薪資調高都移工得利

本土+4126「全台有病例」　另增78例境外、11中重症

尪躲房內偷數「私房錢」　被妻抓包！嚇到撒滿地

「北約成員」身分或成保命符　芬蘭瑞典轉念放棄中立

傳韓人赴烏克蘭參戰遇難　韓外交部：仍須時間確認

俄軍飛彈擊中「敖德薩住宅區」　至少5人死亡包含一位嬰兒

馬立波鋼鐵廠小女孩「2／27至今沒見過太陽」　俄軍逼餓到投降

旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感　對中國很失望

俄富豪遊艇生活曝！年輕辣妹大開性愛趴　週燒127萬「毒品吸不完」

沒制裁俄羅斯狂被罵！　印度財長：需要俄國武器幫忙保護邊境

13歲少女淪洩慾工具　嫌犯竟多達80人！慘遭輪流性侵8個月

才剛被匡列！　大阪知事籲「廢除密接者隔離」：壞處太多

美國考慮「同時授權」BNT和莫德納　讓5歲↓幼童有疫苗可打

弟弟輕生⋯親友在告別式大聊「他一定因OOO而死」姊姊暴怒大吼

「北約成員」身分或成保命符　芬蘭瑞典轉念放棄中立

傳韓人赴烏克蘭參戰遇難　韓外交部：仍須時間確認

快訊／深夜「咚」搖醒北部！宜蘭01：53地震　網嚇傻：超晃

快訊／台北凌晨「左右搖一下」！宜蘭規模4.9地震　最大震度3級

俄軍飛彈擊中「敖德薩住宅區」　至少5人死亡包含一位嬰兒

快訊／猛然一晃！台北01：53發生有感地震

美女醫曝「小孩確診可用藥品」！咳嗽勿用這一種　家長謝：好實用

頂尖對決！比爾蓋茲「做空特斯拉5億美元」馬斯克證實了

馬立波鋼鐵廠小女孩「2／27至今沒見過太陽」　俄軍逼餓到投降

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

國際熱門新聞

俄富豪燒錢生活曝！遊艇吸毒狂揪妹開性愛趴

鋼鐵廠小女孩「2/27至今沒見過太陽」

吃完喜酒心跳加速、精神恍惚！新娘：我做的

傳韓人赴烏參戰遇難　韓外交部：仍須時間確認

北約成員身分或成保命符 芬蘭瑞典轉念放棄中立

健身完突暈倒腦死　他苦撐63小時等到妻兒後斷氣

俄軍飛彈擊中敖德薩住宅區　至少5人死亡

烏克蘭人要回家了　返鄉「車潮塞爆」

13歲少女遭輪流性侵8個月　嫌犯多達80人

傳南韓公民「赴烏克蘭參戰」陣亡　李根大尉也失聯！

旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感　對中國很失望

26人失聯！北海道遊覽船「船頭灌水」半沉

養貓人妻最易出軌　這寵物主人忠誠度最高

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

更多熱門

相關新聞

傳韓人赴烏參戰遇難　韓外交部：仍須時間確認

傳韓人赴烏參戰遇難　韓外交部：仍須時間確認

韓國政府日前接獲情報，稱赴烏克蘭參戰的韓國公民遇難身亡，韓國外交部表示仍須時間確認；其中被傳為可能是這次遇難韓國人的YouTuber李根大尉則透過家屬報平安。

俄軍飛彈擊中敖德薩住宅區　至少5人死亡

俄軍飛彈擊中敖德薩住宅區　至少5人死亡

俄傭兵在非洲馬利大屠殺　法軍拍下屍畫面

俄傭兵在非洲馬利大屠殺　法軍拍下屍畫面

烏軍摧毀俄軍赫爾松指揮所　50名軍官下落不明

烏軍摧毀俄軍赫爾松指揮所　50名軍官下落不明

旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感　對中國很失望

旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感　對中國很失望

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

機車1000公里換機油？他曝參考值打臉

快訊／王少偉也確診！

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

87歲資深影后病逝！「演戲60年」患阿茲海默症還在拍

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

即／地震「左右搖一下」！東部外海00：43發生規模5.6地震

終於有了！全聯開賣限量「快篩試劑」

連千毅宣戰勾惡：放鳥就退YT界

強尼戴普親自上證人席狂講3小時

OL「一天吃4個便當」長出息肉！醫見1習慣嘆氣

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！曝實名嗆：我對你了解太多

周玉蔻確診做100個伏地挺身！重訓3年男傻眼：我40個就不行了

OL身體對折陳屍合歡山！前夫見遺體崩潰

更多

最夯影音

更多
劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」
婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面