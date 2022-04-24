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傳韓人赴烏克蘭參戰遇難　韓外交部：仍須時間確認

▲▼南韓78萬網紅李根大尉赴烏克蘭作戰，遭傳全是假，幕後團隊發文澄清。（圖／翻攝自IG）

▲南韓網紅李根大尉赴烏克蘭參戰，近期已透過家屬報平安，南韓外交部還在確認，是否有其他公民在烏克蘭身亡。（圖／翻攝自IG）

中央社記者廖禹揚首爾23日專電

韓國政府日前接獲情報，稱赴烏克蘭參戰的韓國公民遇難身亡，韓國外交部表示仍須時間確認；其中被傳為可能是這次遇難韓國人的YouTuber李根大尉則透過家屬報平安。

韓國外交部22日證實收到相關國家提供情報，稱兩名赴烏克蘭加入義勇軍的韓國人在當地遇難，當局正透過各種管道確認消息是否屬實，「但應該會需要花上一些時間」。

韓國政府目前掌握擅自入境烏克蘭後未撤離的韓國公民共有4人，包括擁有近79萬人追蹤的YouTuber退役大尉李根。李根過去曾在韓國海軍特種部隊服役，在烏克蘭爆發戰爭沒多久就搭機前往當地參戰。

韓國公民在烏克蘭參戰身亡消息傳出後，channel A、News1等韓媒引述正在當地參戰的韓國人說法報導，稱李根仍健在，也沒有聽說參軍韓國人陣亡的消息。

正在烏克蘭參戰的韓國人也聲稱，在當地參軍的韓國公民比韓國政府所掌握的4人還多。

韓國政府在2月24日就將赴烏克蘭旅遊警示等級上調至第4級，韓國公民必須取得政府例外許可才能訪問或在當地停留，相當於禁止國人前往烏克蘭，但李根大尉等人並未循合法管道前往，回國後將面臨一年以下有期徒刑或1000萬韓元（約新台幣25萬元）罰金。

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