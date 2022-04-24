俄軍飛彈擊中「敖德薩住宅區」　至少5人死亡包含一位嬰兒

▲俄軍飛彈襲擊敖德薩（Odesa）的住宅區。（圖／路透，下同）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在推特上發文表示，23日在南部港口城市敖德薩（Odesa）遭到俄軍飛彈攻擊，造成至少5人死亡、18人受傷，罹難者還包含一位3個月的嬰兒。

根據《路透社》報導，烏克蘭南部空軍司令部早些時候也表示，2枚飛彈襲擊了敖德薩的一處軍事設施和2座住宅大樓，但是《路透社》無法獨立證實真正的死傷人數。

Одеса.



5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли.

І скоріше за все, буде більше.



Серед убитих – трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень.



Нічого святого. Абсолютно.

Зло буде покаране. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 23, 2022

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上表示，俄軍襲擊敖德薩的目的，就只是為了製造恐怖。

俄國「中央軍區副指揮官」米聶凱夫少將（Rustam Minnekayev）日前指出，莫斯科希望控制整個烏克蘭南部，而不僅僅是頓巴斯。但是俄羅斯方面始終否認，「特殊軍事行動」以攻擊平民為目的。

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