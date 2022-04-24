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台北車站3000人搶800劑疫苗！人排到室外　她打不到快哭：當傻子

▲▼新冠疫情連環爆，確診人數屢創新高，台北車站再現接種疫苗人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北車站接種疫苗的人潮爆滿，許多民眾到場苦無疫苗可打。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情每日破千創新高，許多民眾擔憂染疫紛紛搶打疫苗，但到場卻發現疫苗限量。台北車站23日限量800劑疫苗開打，許多民眾早上7點就到場排隊，人龍一路排到車站外，有民眾表示跑了3個接種地點都打不到疫苗，直呼「很多人都來這裡當傻子又回去了」。

台北市衛生局發布公告，台北車站23日、24日開放莫德納及高端現場800人接種，另捷運松山站也有接種站，市內診所則在每週二、三可預約。台北市副市長蔡炳坤表示，北市目前的疫苗庫存剩下大約4萬劑，沒辦法再提供更多，預計下週二就會見底，呼籲中央再規劃。

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▲▼北市24日開2處中型疫苗接種站，隨到隨打。（圖／北市府提供）

▲北市24日開2處中型疫苗接種站，隨到隨打。（圖／北市府提供）

「快哭了…」，一名女子23日在台北車站大廳崩潰並向《東森新聞》表示，她早上10點多就到場排隊，但無奈沒拿到號碼牌，感嘆她昨天跑了3個地點也沒有打到疫苗，希望政府可以幫忙。

據悉，捷運松山站24日上午9點到12點提供300劑高端疫苗、下午2點到5點提供300劑莫德納疫苗現場施打；台北車站24日下午則有莫德納、高端疫苗共800劑疫苗，採現場掛號。

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