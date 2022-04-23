旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感　對中國很失望

▲旅台學生表示，烏克蘭人民對台灣支持有感。示意圖，非當事學生（示意圖／總統府提供）



中央社記者黃雅詩台北23日電

台灣在俄烏戰爭中力挺烏克蘭，來台研習的3名烏克蘭學生表示，多數烏克蘭人民對此都「很有感」，反觀以往烏克蘭與中國關係緊密，但中國暗挺俄國，使烏克蘭人民普遍「很失望」。

曾從事媒體工作的碩士生凱特琳娜（Kateryna Leliukh）22日接受中央社視訊專訪時表示，台灣與烏克蘭雖然相距遙遠，但有相同的民主價值觀，又都同樣面臨鄰近強權威脅，她認為台灣支援烏克蘭的行動應讓更多人知道，「或許這可以成為我們在（台灣）學習之外的另一個使命（mission）」。

她神情凝重地說，烏克蘭人民永遠不會忘記基輔近郊布查鎮（Bucha）和南部港埠馬立波（Mariupol）平民遭俄軍屠殺的景象，也因此烏克蘭人民由衷感謝在此患難時刻獲得的援助，對於來自台灣和世界各國的幫助，烏克蘭人將永遠銘記在心。

▲外交部於3月17日下午在桃園機場DHL運務中心舉行對烏克蘭的人道援贈愛心物資啟運儀式。（圖／外交部提供）



被問到戰爭後烏克蘭人民對台灣與中國觀感的變化，凱特琳娜坦言，烏克蘭人民普遍對中國採取的親俄立場很失望，中國日前提供先進防空系統給俄羅斯盟友塞爾維亞，「這對烏克蘭是很不幸的消息，相信經過這場戰爭，烏克蘭人民對中國的觀感會深深轉變」。

專長風力發電研究的馮至表示，烏克蘭過去跟中國關係緊密，包括有很多電力能源的基礎建設合作計畫，戰爭爆發後，烏克蘭人民很期待獲得中國幫助，但中國沒有表態，在一些議題上反而更傾向與俄羅斯站在一起，這讓烏克蘭不少政治人物與人民都感到失望，因此戰後烏克蘭人對烏中關係應會有不同想法。

研究財經領域的維多莉亞‧賀魯申科（Viktoriia Hlushchenko）也說，過去烏克蘭人雖然可能隱約知道台灣跟烏克蘭很像，價值觀接近，但從未認真想去親近台灣，因為沒有這樣的需求。現在烏克蘭人對於中國的立場感到很失望，也開始深深覺得「烏克蘭和台灣就像兄弟一樣」。

這幾位烏克蘭學生也表示，台灣對烏克蘭的援助透過社群媒體廣為傳播，讓烏克蘭人都相當有感。賀魯申科舉例，她在自己追蹤的烏克蘭知名Instagram帳號上，看到台北發起力挺烏克蘭的活動照片，那個IG有很多追蹤者，相信台灣支持烏克蘭的行動已廣為人知，她來台研習目標之一，是希望借鏡台灣成功的經濟政策，幫助烏克蘭未來重建等經濟發展。

馮至說，台灣對烏克蘭的幫助是好幾波新聞焦點，他認為多數烏克蘭人都會看到，以前或許不是每個人都關注時事，像他自己過去就不太看新聞，但戰爭爆發後，他每天都會關注，尤其會一直追蹤推特（Twitter）等社群網路的消息。

這3名獲得中研院「烏克蘭學人獎學金」的學生在17日抵台，解除隔離之後將先在中研院進行3到6個月的研習，同時可準備留在台灣繼續研究或攻讀學位，包括銜接中研院的國際研究生學程，或選擇到其他大學系所上課。