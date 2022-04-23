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才剛被匡列！　大阪知事籲「廢除密接者隔離」：壞處太多

▲▼ 吉村洋文。（圖／吉村洋文推特）

▲大阪府知事吉村洋文（右）因家人確診而被匡列為密切接觸者。（圖／吉村洋文推特）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府知事吉村洋文23日在自己的推特上面表示，現階段應該取消對於密切接觸者的隔離要求，因為隔離的缺點遠遠大於優點。事實上，他日前才因被匡列為密切接觸者而居家隔離，稍早才剛解離，預計25日才能正式到府廳上班。

大阪府知事吉村洋文18日因同住家人確診而被匡列為密切接觸者，他23日在推特上寫道，「今天是居家隔離的第5天。剛剛透過視訊在醫師的陪同下進行第2次的PCR檢測，結果呈陰性。在隔離期間每天都有觀察健康狀態，並未出現任何症狀，因此將解除隔離。預計週一開始就會正式返回府廳辦理公務。」

根據《共同社》報導，按照日本現行規定，如果因同住家人確診，而被匡列為密切接觸者，需進行5天的隔離，並且在第4天與第5天進行核酸檢測，如果2天皆呈陰性，那麼第5天就可以解除隔離。

吉村洋文卻在解離後再度發文表示，「結束居家隔離後，我仔細地思考了一下。一直以來我們都在呼籲縮短密切接觸者的隔離時間，雖然已經開始陸續推動相關規劃，但是我認為應該完全廢除密切接觸者的隔離制度。強制讓沒有任何症狀的健康上班族與學生隔離，反而是缺點大於優點的做法。」

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