英國下週重啟駐基輔大使館！再度軍援烏克蘭　澤倫斯基公開致謝

記者葉睿涵／綜合報導

英國2月在俄羅斯入侵烏克蘭的幾天前，緊急關閉了駐基輔大使館，並將所有人員遷至利沃夫（Lviv）的外交辦事處。英國首相強生22日宣布，政府計劃下週重新開放在基輔的大使館，成為第21個恢復在基輔外交任務的國家，並考慮再為烏克蘭提供新武器。

綜合路透社與CNN報導，強生（Boris Johnson）22日在出訪印度的新聞發布會上表示，「澤倫斯基總統與烏克蘭人民在基輔力抗俄軍的行動十分成功，因此我宣布，我們將在下週重新開放基輔的大使館，並考慮加入波蘭的軍援行列，為烏克蘭運送坦克。英國及其盟友不會被動地看著普丁持續進行攻擊。」

▲澤倫斯基對強生重新開放駐基輔大使館與再度為烏克蘭提供軍援一事表達感謝。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基隨後在網上發布談話，對英國計劃重新開放駐基輔大使館表示感謝，同時也表達他樂見各方為烏克蘭提供武器一事，「我感謝所有的合作夥伴，他們最終聽取了我們的意見，為烏克蘭提供我們所要求的武器。我們確信，有了這些武器，烏克蘭將有能力拯救成千上萬人的性命，早日將佔領者驅離」。

澤倫斯基指出，烏克蘭脫離俄軍控制的地區目前都已恢復正常生活，「我們已將184個定居點的地雷清除，並對500多個定居點進行人道主義行動，逐步恢復各地的醫療、教育、金融機構，以及交通和電力」。