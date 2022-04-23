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沒制裁俄羅斯狂被罵！　印度財長：需要俄國武器幫忙保護邊境

▲▼印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

印度身為全球最大的俄羅斯武器買家，屢因不願制裁俄羅斯遭各國撻伐，印度財政部長希塔拉曼22日受訪時表示，印度希望成為「自由世界」的堅定朋友，但它仍需要俄羅斯的幫助來保衛邊境。

根據《彭博》報導，印度是全球最大的俄羅斯武器買家，用來防止鄰國巴基斯坦和中國的侵擾；中巴兩國在國防上長期合作，而巴基斯坦也一直是美國對抗阿富汗的重要合作夥伴。美國傳統上一直尋求平衡印度和巴基斯坦間的關係，但近來為了對抗中國，美國持續向印度示好。

希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在華府受訪時表示，「你有一個鄰居，他和另一個鄰居聯手，而這兩個鄰居都討厭我，在俄烏戰爭的背景之下，上帝保佑，如果他們建立了聯盟，那印度必須強大到足以保護自己。」

印度總理莫迪已向美國傳達了這樣「特殊」的地緣政治，而美國一名高級外交官員也在21日警告中國，若中國持續向俄羅斯提供戰爭上的物質支持，那麼也將受到制裁，同時承諾幫助印度擺脫對俄羅斯武器的依賴。

希塔拉曼指出，印度希望與歐盟及西方的自由世界成為朋友，但絕對不是作為一個需要到處絕望求助的軟弱朋友，「除非我們很強大，考慮到我們的地緣政治位置在這樣一個地區，你怎麼能指望我保護自己？」她表示，印度不需要像擴張主義國家那樣強大，「但要在政治、戰略和經濟上保持強大，以保護我們13億人民。」

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