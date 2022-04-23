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日本北海道遊覽船驚傳「船頭灌水」半沉！　26人斷訊全失聯

▲▼船頭進水！日本北海道遊覽船半沉　26人通報後斷訊失聯。（圖／取自知船遊覽船官網）

▲船上26人全失聯，目前仍在搜救中。（圖／取自知船遊覽船官網）

記者王佩翊／編譯

日本北海道一艘遊覽船航行至知床半島附近海域時，船頭突然開始進水下沉，船員隨即通報海上保安廳，而船上旅客當時全數都已穿上救生衣。救難隊雖然立刻派員前往附近海域搜索救援，但是該船卻就此失聯，目前仍在持續搜救中。據悉，船上有1名船長、1名船員以及24名乘客，一共26人。

根據《日本放送協會》報導，隸屬知床遊覽船公司的一艘遊覽船「KAZU 1」23日下午1時10分左右，向北海道第一管區海上保安廳通報，船隻行經知床岬西側時，船頭突然進水，隨後開始下沉，甚至已經達到30度，因此緊急尋求協助。海上保安廳獲報後，隨即派出5艘巡視船以及2架搜救機前往現場，但「KAZU 1」卻就此失聯。

▲▼船頭進水！日本北海道遊覽船半沉　26人通報後斷訊失聯。（圖／取自知船遊覽船官網）

▲KAZU 1原定要開往知床岬，並就地折返。（圖／取自知船遊覽船官網）

根據當地漁業協會表示，事故發生的海域海浪非常高，因此原本出海捕魚的漁船也在上午就臨時返港。從知床遊覽船官網可以看到，KAZU 1是可以容納65人的小型遊覽船，該艘遊覽船23日上午10時出港，原定要在知床岬折返，並在下午1時回到港口，沒想到卻遭遇意外。

船上一共有26人，分別為1名船長、1名船員、22名成年遊客以及2名孩童，但目前全都下落不明，相關單位仍在持續搜救中。據悉，船上所有人都有穿上救生衣。

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