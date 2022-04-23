灰熊「看錯指令」失控殺死馴獸師　320kg巨獸壓制！咬頸10秒影片曝

記者張寧倢／編譯

美國一隻訓練有素的灰熊洛奇（Rocky）過去曾在好萊塢喜劇片《灌籃大帝》中亮相，沒想到這隻體重320公斤的「熊演員」才登上大螢幕7周，就在某次拍片時疑似因誤解指令而襲擊人類，咬破馴獸師米勒（Stephan Miller）的頸部血管，造成亡命悲劇。今年4月22日是米勒逝世14周年，這段影片又重新引發討論。

▲美國西維吉尼亞州一隻灰熊失控咬死馴獸師。（圖／翻攝自YouTube／RamiRoid，下同）

根據《鏡報》報導，美國西維吉尼亞州的馴獸師米勒2008年4月22日為了幫堂兄蘭迪（Randy Miller）開設的動物訓練中心拍攝宣傳片，被安排和重達320公斤、身長2.3公尺的5歲公灰熊洛奇表演「人熊摔跤」的橋段，原先打算先讓洛奇用後腳站起來，和米勒一起拍幾張照。沒想到，洛奇似乎是誤解了蘭迪的指令，站起來後直接用熊掌攻擊米勒，同時還張開大口直接咬住米勒的脖子。

米勒直接被暴走的「熊演員」洛奇撲倒在地，而且洛奇還沒打算放過他，繼續咬著米勒的頸部，痛得他當場發出淒厲慘叫，蘭迪情急之下拿著木棍不斷杖打熊背，試圖讓洛奇鬆開嘴，另一人則用胡椒噴霧朝著洛奇噴灑，經過10秒後米勒趁隙爬出，逃離恐怖熊爪。然而，當米勒跑出鏡頭外的幾分鐘後，就因頸動脈與頸靜脈破裂而亡，這段影片竟成米勒的最後身影。

蘭迪表示，事情發生得太快，「我們做了我們該做的來阻止熊，花了幾秒鐘才把牠弄開，但已經太遲了。」蘭迪對這次事件相當痛心，不僅是因為他自己訓練多年的灰熊失控，更是因為他失去了至親兄弟。有社會人士呼籲將洛奇安樂死，也有動物權利保護人士表示，應該將洛奇安置於動物園。目前洛奇被要求不能與馴獸師以外的人類接觸，以防對一般大眾構成威脅。

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