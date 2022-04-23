吃完喜酒心跳加速、精神恍惚！賓客驗出中毒反應　新娘認：我做的

▲新娘格蘭妮（左）與餐廳老闆（右）合夥在婚宴的餐點中添加大麻，導致多名賓客被緊急送院。（圖／翻攝自奧蘭多警局官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國佛州一群賓客最近在參加完42歲新娘格蘭妮（Danya Glenny）的婚禮後，集體出現了心跳加速、身體不適、精神恍惚等症狀，多人被緊急送院治療。警方事後發現，新娘格蘭妮竟與餐廳老闆布萊恩（Joycelyn Bryant）合夥在餐飲中投放大麻，於是立刻將2人逮捕。

綜合美媒報導，美國時間2月19日晚間9點半，佛州奧蘭多（Orlando）有約50名賓客，在婚禮吃完餐點後，接連心跳加速、嘔吐、胃痛，多人更出現精神恍惚和情緒失控等症狀。警方與急救人員趕到現場後，懷疑賓客們可能在無意間吃下了帶有毒品的食物，於是將症狀嚴重的幾人緊急送院治療，並立刻展開調查。

警方將現場的葡萄酒杯、啤酒杯、千層麵、布朗尼、草莓巧克力等甜點全數帶回化驗後，發現婚宴的食物中竟添加了大麻，而身體不適的賓客體內也驗出了四氫大麻酚（THC）反應，於是警方立刻將一對新人和餐廳老闆布萊恩帶回警局協助調查。

隨後，新娘格蘭妮承認，她曾指示餐廳老闆布萊恩在婚禮的餐點中加入大麻，因此警方在當地4月18日，以涉嫌變造食物、運送大麻等罪名，逮捕了新娘格蘭妮與31歲的餐廳老闆布萊恩，但2人目前已交保獲釋。