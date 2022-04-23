南韓公民「赴烏克蘭參戰」驚傳陣亡！李根大尉失聯中　當局急確認

▲南韓政府接獲消息稱，有公民在烏克蘭參戰時陣亡，網紅李根大尉也同時失聯。（圖／IG／rokseal）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭近2個月，許多來自各國的退役軍人紛紛加入國際志願軍的行列，親赴前線支援烏克蘭，然而南韓當局22日卻接獲消息稱，有加入烏克蘭國際志願軍團的南韓公民在參戰過程中陣亡。外交部目前正在緊急透過各個管道確認確切情況。據悉，截至目前為止有4名南韓公民在沒有政府許可的情況下繼續留在當地，其中也包含網紅李根大尉。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部22日發表聲明，「政府透過其他國家得知，烏克蘭國際志願軍團的戰死人員中有南韓公民。目前已透過多重管道確認消息的正確性與後續情況。」外交部同時也指出，多名南韓公民未經政府許可便前往烏克蘭參與戰爭，目前仍有4人滯留在烏克蘭當地。

由於外交部所取得的消息中，只有提到「不只一名」的南韓公民死亡，但是並未告知死者姓名，因此現階段正試圖聯絡4名滯留烏克蘭的公民以及他們家屬，以確認生死情況。

事實上，外交部早在得知死者消息前，就不斷試圖與這4名志願軍進行聯繫，但是卻遲遲聯絡不上其中幾個人。之前曾數度鬧上版面的網紅李根大尉也從近日開始失聯。除了這4人以外，外交部不排除還有其他南韓公民也在當地參與戰爭。

除了頓巴斯（Donbas）地區近日出現多起大規模交戰外，原本相對安全的利維夫（Lviv）也出現首起平民死亡案例，隨著當地情勢持續惡化，南韓政府仍在持續努力透過志願軍的家人與他們取得聯繫，企圖說服他們盡速回國。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》