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婚禮緊貼熱舞超嗨！他「突掏手槍」狂頂半裸舞女　1動作嚇爆眾人

記者葉睿涵／綜合報導

印度北方有著在婚喪喜慶儀式中開槍的傳統，經常引發意外死亡事件，讓地方官員頭痛不已。最近，比哈爾地區（Bihar）流出一段影片，顯示一名男子在某個婚禮中，非法持槍與性感女郎共舞，甚至還多次將手槍頂在舞女的腹部，或試圖對天鳴槍，現場畫面令人看了膽顫心驚。

綜合印媒報導，比哈爾Gopalganj村最近舉行了一場婚禮，從現場畫面可見，當時DJ正高興地播放著電音，而人們也在舞池中嗨舞，氣氛十分火熱。突然，年輕男子克里斯納古瑪（Krishnakumar）走到台前，掏出一把手槍，緊貼半裸著身體的性感舞女一起跳舞。

一開始，人們都以為克里斯納古瑪拿著的只是玩具槍，但這名男子突然扣動扳機，將手槍指向天空，做出試圖對天鳴槍的舉動，還將手槍頂在舞女的腹部，不斷揮舞著手槍。這時，人們才意識到，克里斯納古瑪手中緊握著的是一把真槍。

▲▼印度一名男子在一場婚禮中非法持槍。（圖／翻攝自YouTube／News18 Virals）

▲印度一名男子在一場婚禮中非法持槍。（圖／翻攝自YouTube／News18 Virals）

和克里斯納古瑪一同熱舞的性感舞女，在得知頂著自己腹部的槍是真槍時，頓時嚇得花容失色，用力地將手槍推開，生怕克里斯納古瑪一個不小心就擦槍走火，傷害到自己的性命，不過敬業的她，還是沒有停下舞步，只是稍微拉開了自己與克里斯納古瑪的距離，持續擺動身體。

這段駭人的影片曝光後，立刻在網上掀起熱議。不少人紛紛留言表示，這樣的行為實在是太危險了，現場任何人都有可能因為克里斯納古瑪不小心按下扳機，而危及性命。當地一名官員也表示，這個影片讓他啞口無言，「我從畫面中看到印度至今還存在著不少陋習」。

警方調查後發現，克里斯納古瑪並未獲得任何持槍許可，因此以「非法持槍」為由，立案調查此事，並要求克里斯納古瑪和舉行婚禮的新婚夫妻一起配合調查。

 

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