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新冠病毒仍可能變異！　日本暫不調降傳染病分級

▲▼日本,新冠肺炎。（圖／路透）

▲根據日本傳染病法分級，COVID-19目前被歸為「相當於2類」，季節性流感為「5類」。（圖／路透）

文／中央社

相較韓國已準備調降COVID-19傳染病等級，日本首相岸田文雄22日表示，由於Omicron變異株致死率與重症風險都比流感來得高，且還有變異可能，現階段變更分類並不現實。

韓國從18日起全面解除實施2年多的社交距離規範，並將於25日把COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染病等級從目前的1級降至2級。

日本TBS電視台報導，岸田文雄22日在參議院全體會議備詢，面對在野黨議員質詢是否將COVID-19降級視為季節性流感時說，現階段變更分類並不現實。

根據日本傳染病法分級，COVID-19目前被歸為「相當於2類」，季節性流感為「5類」。岸田說，Omicron變異株的致死率與重症風險都比流感來得高，且還有變異的可能性。

岸田還說，一旦將COVID-19變更為「5類」，就無法基於各地方知事判斷來採取籲請民眾居家療養及避免外出等防疫措施，等於限制了知事權限。

有關未來變更分級，岸田說，會在聽取專家意見的同時持續討論。

日媒DIAMOND online日前報導，岸田似乎有意變更COVID-19在傳染病法上的分級。

日本政府目前將COVID-19定位為「相當於2類」（嚴重急性呼吸道症候群屬2類），雖然可以讓政府採取住院勸告及就業限制等嚴格防疫措施，但缺點是會對行政、醫療機構及保健所造成很大負擔。

如果考量Omicron變異株造成重症風險低的特性，以及若在疫苗接種方面取得進展，由於可以放寬嚴格隔離措施、減緩壓迫醫療量能等，調降COVID-19分級就成為選項之一。

東京都知事小池百合子1月也向中央政府表達看法說：「希望蒐集包括（將COVID-19）變更為5類在內的科學知識。」

報導指出，自民黨議員透露，其實從岸田2021年秋天上任後，變更分類就已成選項之一，只不過去年底受到疫情擴散影響，岸田聽取厚生勞動省與專家等說明後，也就動搖了原先的想法。

 

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