油價要漲了！印尼宣布停止出口棕櫚油　全球食品成本壓力狂飆

▲印尼食用油價飆升40%，讓人民大喊吃不消，因此印尼政府決定停止出口棕櫚油，以保證國內供應。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

印尼總統維多多（Joko Widodo）22日宣布，為了確保國內食品供應和控制價格，該國將自28日起，停止出口棕櫚油。作為全球最大的棕櫚油生產國，印尼此舉恐將進一步推升全球食品價格，加劇通膨壓力。

據路透社報導，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，全球葵花油關鍵產地黑海就無法再出口食用油，擾亂了全球食用油市場。隨後，阿根廷、巴西和加拿大的農作物也因乾旱影響收成，導致大豆、菜籽油等替代植物油供應受損，進一步重挫全球食用油市場，也讓國際食用油價飆升。

如今，印尼食用油的平均零售價已飆升40%，來到每公升2萬6436印尼盾（約新台幣54元），國內部分地區過去一個月的油價更是幾乎翻了一倍，讓民怨升高，在多個城市展開示威活動。為了確保印尼的食品供應，同時穩定飆升的油價，總統維多多22日宣布，該國將自28日起停止出口棕櫚油，直至另行通知。

棕櫚油及其原料是蛋糕、化妝品等產品的主要原料，而印尼所生產的棕櫚油佔了全球供應的一半以上，因此政府停止出口的決定，將大幅提高全球食品生產商的成本，同時迫使各國政府必須做出選擇，決定將棕櫚油用於食品或是生物燃料。

印尼棕櫚油出口禁令宣布後，第二大植物油大豆油在芝加哥期貨交易所上漲了4.5%，來到每磅83.21美分的創紀錄高點，而美國豆油期貨也上漲逾3%，創下每磅84.03美分的歷史新高。