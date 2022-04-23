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日警深夜臨檢　遭重機「沿路拖行2公里」影片曝！滿身血倒地

▲▼日本警察、警視廳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲肇事騎士仍在逃逸中，所幸受傷員警已無大礙。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本大阪一名警察22日深夜在路上進行臨檢，怎知卻有一名重機騎士不願配合，甚至還突然啟動，沿路將該名警察拖行長達2公里。整個過程都被另一名路過騎士發現，他隨即騎車追趕，受傷員警摔落路邊後，他仍繼續追趕肇事騎士，可惜最終仍讓嫌犯逃逸。該名遭拖行的員警被發現全身是血倒臥在路邊，所幸目前已無生命危險。

根據《每日新聞》報導，大阪一名33歲的警察22日晚間和另外2名同仁在東大阪市三之瀨公園附近進行臨檢，然而2名同事執行任務到一半時，卻突然發現這名警察不見，並在附近地上發現他的鞋子，隨即打電話給該名警官，並立即搜索他的位置。

警方也在當晚11時25分接獲民眾通報稱，有一名男子被重機拖行，全身是血倒在地上，救護人員到場後才發現正是這名警察。

警方表示，當時受害員警正在布施車站附近的紅綠燈前臨檢路過車輛，沒想到被一台臨檢的重機卻突然暴走。據目擊民眾稱，當時他正好停在肇事的重機後方等待臨檢，沒想到卻突然聽到巨響，待他抬頭後，竟看到警察被重機沿路拖行。

他嚇得連忙騎著自己的摩托車追了上去，然而追了2公里後，遭拖行的警察才被甩落在地面。他怕對方就這樣溜了，因此只好繼續追上去。據了解，當時肇事騎士不但沿路蛇行，還騎上人行道，行徑十分囂張。該名熱心男子最後還是不小心跟丟嫌犯，因此只好趕忙騎回警察所在之處，隨後便看到警察倒臥在地上，並不斷喊著「好痛！好痛！」

熱心民眾也提供了自己全程追趕嫌犯的行車紀錄器畫面，嫌犯當時穿著紅色外套，雖然頭戴安全帽，但是看得出來只有20多歲，警方目前已經依妨礙公務罪嫌持續追緝嫌犯。受害警察因被拖行長達2公里，褲子被扯破，腳上全是鮮血，所幸經治療後並無大礙。

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