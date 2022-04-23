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美智庫：俄軍要讓鋼鐵廠內平民「餓到投降」　物資只能再撐2週

▲▼位在烏克蘭南部港城馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）

▲位在烏克蘭南部港城馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）最新分析指出，俄羅斯持續包圍烏克蘭南部港城馬力波，且不太可能讓堅守亞速鋼鐵廠（Azovstal）內的殘軍和平民撤離，因為目的就是要讓這些人「飢餓」到投降，目前的糧食和物資應該只能再撐兩星期。

▲▼美國智庫「戰爭研究所」（ISW）最新分析。（圖／取自ISW）

▲美國智庫「戰爭研究所」（ISW）最新分析。（圖／取自ISW）

ISW在報告中指出，目前俄軍仍持續轟炸亞速鋼鐵廠，同時拒絕了開設人道主義走廊讓平民撤離的請求，據傳還有數百位平民和烏克蘭士兵一起在鋼鐵廠中避難，「俄羅斯正試圖讓亞速鋼鐵廠內剩餘的守軍和平民挨餓，不太可能讓這些人離開。」

俄羅斯國防部22日表示，只有當烏克蘭軍隊「舉起白旗」投降時，俄羅斯才會對馬力波的人道主義走廊停火，同時也警告，馬力波的糧食和物資應該只能再撐兩星期。

英國國防部則在最新情報中指出，儘管俄羅斯已宣布佔領馬力波，但守軍仍在激烈對抗，「激烈對戰挫敗了俄羅斯佔領這座城市的計畫，從而進一步減緩了他們在頓巴斯的預期進展，俄軍在過去24小時內沒有取得重大進展，因為烏軍持續反擊。」

英國防部也提到，烏克蘭的空中和海上防禦有效地削弱了俄國空軍和海軍取得進展的能力，目前俄羅斯空軍和海軍還沒有在這兩個領域達到全面控制。」
 

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