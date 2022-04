美智庫：俄軍要讓鋼鐵廠內平民「餓到投降」　物資只能再撐2週

▲位在烏克蘭南部港城馬力波的亞速鋼鐵廠(Azovstal)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國智庫「戰爭研究所」(ISW)最新分析指出,俄羅斯持續包圍烏克蘭南部港城馬力波,且不太可能讓堅守亞速鋼鐵廠(Azovstal)內的殘軍和平民撤離,因為目的就是要讓這些人「飢餓」到投降,目前的糧食和物資應該只能再撐兩星期。

▲美國智庫「戰爭研究所」(ISW)最新分析。(圖/取自ISW)



ISW在報告中指出,目前俄軍仍持續轟炸亞速鋼鐵廠,同時拒絕了開設人道主義走廊讓平民撤離的請求,據傳還有數百位平民和烏克蘭士兵一起在鋼鐵廠中避難,「俄羅斯正試圖讓亞速鋼鐵廠內剩餘的守軍和平民挨餓,不太可能讓這些人離開。」

俄羅斯國防部22日表示,只有當烏克蘭軍隊「舉起白旗」投降時,俄羅斯才會對馬力波的人道主義走廊停火,同時也警告,馬力波的糧食和物資應該只能再撐兩星期。

