烏克蘭人要回家了！　波蘭邊境「返鄉車潮塞爆」畫面曝

▲烏克蘭議員發文表示，許多烏克蘭民眾正從波蘭返鄉。（圖／翻攝自推特／@lesiavasylenko）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯與烏克蘭的戰事已進入第2個月，主要戰區轉向烏東地區。烏克蘭議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）在推特上發布照片指出，在波蘭與烏克蘭邊境出現交通壅塞的情形，顯示許多烏克蘭人正在返回家園。另外，在匈牙利東部與烏克蘭邊境小鎮也有一些烏克蘭居民正打算搭火車過境。

根據BBC報導，烏克蘭親歐政黨「Holos」35歲國會議員瓦西連科在推特上發布一張照片，其中可見一整排轎車車輛堵塞在長長的公路上。她表示，照片中的塞車地點位於烏克蘭與波蘭的邊境，這表明烏克蘭民眾正在返回家園，「烏克蘭人要回家了。復活節是個團結一致為烏克蘭人祈禱的時刻。」

另外，BBC記者在匈牙利東部小鎮扎霍尼（Zahony）訪問一名準備返回烏克蘭首都基輔的女子瓦倫蒂娜（Valentyna），在2月24日戰爭開始前一天，瓦倫蒂娜才剛剛和丈夫結婚，如今，她和一群烏克蘭人站在火車月台排隊，等著讓匈牙利的邊境警察為他們的護照蓋章。

待在匈牙利僅僅一周的瓦倫蒂娜表示，她的媽媽、妹妹、爺爺、奶奶、叔叔、阿姨，以及她的丈夫全都留在烏克蘭，「和我愛的人在一起，總比安全卻遠離他們來的好。」報導補充，扎霍尼是從匈牙利東部搭乘火車進出烏克蘭的唯一過境點，匈牙利國家鐵路公司有一班列車定期往返於烏克蘭西部喬普（Chop），車程只需20分鐘。

此前，俄羅斯展開在頓巴斯地區的攻勢。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄軍侵襲並打算烏克蘭南部是為了開闢通往摩爾多瓦分裂地區的道路，莫斯科還打算入侵其他國家。摩爾多瓦召見俄羅斯大使對此表示「深切關注」。

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