11月大兒子變「人肉盾牌」！狠父拿假鈔惹毛毒蟲　男嬰中3槍慘死

▲門羅（右）則因使用假鈔買毒，結果害11個月大的兒子詹金斯中槍喪命。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

美國一名男子2019年使用假鈔購買毒品，然而卻當場被發現，遭對方開槍追趕。當時他年僅11個月大的兒子遭到波及中彈，歷經3年的治療，最終於4月19日不幸病逝。然而警方事後調查卻發現，男子其實根本就是把兒子當作人肉盾牌才去犯案，因為他深信對方看到嬰兒就不會開槍，怎知卻害兒子丟了性命。

根據《紐約郵報》報導，賓州費城一名男子門羅（Nafes Monroe）2019年故意使用假鈔與29歲的毒蟲奧爾帝斯（Francisco Ortiz）交易，沒想到當場被對方發現他企圖詐騙。毒品交易失敗後，毒蟲隨即掏出預藏的槍枝準備攻擊門羅，沒想到在過程中，子彈卻擊中當時坐在車子後座的兒子詹金斯（Yaseem Jenkins）。

當時詹金斯才11個月大，他的頭部、頸部以及臀部皆中彈，由於傷勢嚴重，必須接受長期治療。然而詹金斯經過3年的治療後，仍於4月19日不幸病逝。

費城地檢表示，目前正在等待法醫的驗屍報告，但有理由相信，詹金斯的死因就是槍擊。如果法醫判定孩子的死因為槍擊，那麼開槍的奧爾帝斯將被指控謀殺。

詹金斯的父親門羅在事發後也被指控因魯莽行為危害到他人和兒子。檢方表示，「根據我們調查，我們相信門羅是故意的。他認為對方看到有孩子在車上，就不會朝他們開槍。他把兒子當作『人肉盾牌』。」

另一方面，在詹金斯遭到槍擊不到24小時後，警方發現又有一名2歲幼童李維拉（Nikolette Rivera）在自家遭人以同一把槍枝槍擊，腦部中彈死亡。警方調查後發現，奧爾帝斯在向詹金斯開槍後，便將手槍交給另外一個人，也就是殺害李維拉的嫌犯。

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