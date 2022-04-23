新加坡、泰國邊境再鬆綁　完整接種旅客「免檢測免隔離」

▲ 新加坡樟宜機場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐全球逾2年，各國逐步重開邊境。新加坡即將鬆綁大部分防疫限制，完整接種疫苗的入境旅客未來不須提供出發前的陰性證明。泰國5月也將進一步放寬規定，取消對已接種旅客的落地篩檢及隔離要求。

由於日增確診數下降，新加坡衛生部22日宣布，26日起取消多數剩餘防疫限制，包括取消群聚人數限制、上班族全面重返辦公室，也是新加坡自疫情爆發以來首度下調疫情警戒層級，且將放寬入境管制，已接種二劑疫苗的旅客未來出發前不須進行檢測。新加坡此前已取消對已接種旅客的大部分限制，目前旅客抵達樟宜機場後不須接受隔離或落地篩檢。

新加坡財政部長、政府新冠病毒特別工作小組聯合主席黃循財（Lawrence Wong）說明，「有了這些變化，與病毒進行2年的艱苦奮戰後，我們如今可以好好喘口氣。不過要永遠記得，我們正接近終點線，但比賽尚未結束，大流行當然還未結束。」

新加坡仍保留部分防疫限制，民眾在室內公共場合及大眾交通工具上仍須佩戴口罩，不過許多限制是針對未接種疫苗者。

▲ 疫情下的泰國曼谷潑水節 。（圖／路透）

泰國上月取消對完整接種旅客出發前PCR的要求，官員22日則宣布，5月起進一步放寬檢測及隔離限制。目前旅客抵達泰國後須在飯店短暫隔離，待檢測結果出爐後才放行，但自5月起，完整接種旅客不須落地篩檢及隔離，僅鼓勵在停留期間自行快篩，盼能藉此重振觀光業。旅客仍須利用疫苗接種證明及保險，線上申請泰國通行證（Thailand Pass），不過審核所需時間較長。

此外，泰國22日宣布放寬的限制包括將保險金額降至1萬美元，並允許未接種旅客入境，但須出示出發前PCR陰性證明。

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