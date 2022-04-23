正妹臉蛋堪比辣模！下面卻是「妊娠紋啤酒肚」　她竟每月爽賺38萬

▲25歲的英國女子安東妮雅（Antonia Graham）臉蛋像辣模，卻有一顆佈滿妊娠紋的肥碩肚子。（圖／翻攝自TikTok、IG／antoniagrahamx，下同）

記者張寧倢／綜合報導

英國一名25歲的3寶媽安東妮雅（Antonia Graham）最近在網路社交媒體上爆紅，因為她擁有辣模般的精緻鵝蛋臉，頸部以下的身材卻是相當豐腴，還有著一顆佈滿妊娠紋啤的誇張啤酒肚，不過她卻靠著在鏡頭前吃下3000大卡的「吃播」影片，每月達到約1萬英鎊（約新台幣38萬元）的可觀收入。

根據《太陽報》報導，安東妮雅是3個孩子的媽，一直以來都有著相當驚人的食量，一餐可以吃下超過3000大卡的高熱量食物。不過，真正讓她在網路上爆紅的是，安東妮雅有著一張清秀的鵝蛋臉，畫起濃妝來更有如雜誌上的超級辣模，頸部以下的身材卻不像臉蛋般勻稱，她有著一個巨大的妊娠紋啤酒肚。

她2021年開始拍攝TikTok影片，身材與臉蛋的反差讓她意外爆紅，雖然一開始鏡頭前露出自己的超巨啤酒肚時，留言處大多為負面言論，不過後來慢慢地有粉絲表示，「我和妳一樣食量很大，也有著大肚子」、「為什麼妳不靠吃飯來賺錢呢？」於是安東妮雅決定在OnlyFans上發佈自己吃飯的影片，靠著大食量的「吃播」，她每月賺進近1萬英鎊（約新台幣38萬元）的可觀收入。

如今，安東妮雅擁有一份「夢幻工作」，只要每周固定在OnlyFans發布2則吃高熱量食物的影片就能賺錢，不過她也建議粉絲，「如果單純為了賺錢，我不推薦這份工作，因大量進食會讓身體負擔變大。」自己則是因為透過拍影片讓她變得更能接受自己，更懂得愛自己，所以才能持續下去。

另外，安東妮雅也常在TikTok和IG上分享自己露著可愛啤酒肚跳舞的影片與日常的肚皮自拍照，目前她已經在TikTok上迅速累積將近36萬粉絲及1千多萬的讚數，成為知名網紅，面對酸民攻擊，她還一度驕傲地說自己就是「病態肥胖」。