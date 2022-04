華府傳槍響4人中彈！菲裔槍手高級住宅區內開火　警方包圍時自戕

▲警方協助學生與民眾撤離。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國華盛頓哥倫比亞特區22日發生槍擊事件,造成4人中槍,其中兩人傷勢嚴重,因鄰近高級住宅和校區,警方出動大規模警力維安,連白宮密勤局都派人支援。警方鎖定一名23歲的嫌疑人史賓賽,但到其住家逮人時發現,他已自戕身亡,行兇動機仍待調查。

綜合外媒報導,華府高檔社區西北區的康乃狄克大道(Connecticut Avenue)22日驚傳槍響,有3名傷者在名校艾德蒙柏克中學(Edmund Burke School)附近被發現,其中兩名傷患分別是50多歲男子及約35歲女子,他們傷勢較為嚴重,另一名輕傷者是一位12歲女童。

原先警方以為僅有3名傷者,後來第4名傷者特米妮(Patricia Termini)因肩膀擦傷自行就醫,她向記者表示,她當時正準備到學校接人,聽到槍響後立刻躲進車裡。當地助理警察局長艾默曼(Stuart Emerman)表示,現在已經封鎖艾德蒙柏克中學,並立刻疏散民眾與學生。

Washington, DC: The Filipino American mass shooting suspect was found dead inside of a residence with multiple firearms.



Raymond Spencer, 23, of Fairfax, Va., is believed to have shot four people, including a child. The shooting area was placed on lockdown & there was a manhunt. pic.twitter.com/7Wjrm1gdUP