華府傳槍響4人中彈！菲裔槍手高級住宅區內開火　警方包圍時自戕

▲警方協助學生與民眾撤離。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國華盛頓哥倫比亞特區22日發生槍擊事件，造成4人中槍，其中兩人傷勢嚴重，因鄰近高級住宅和校區，警方出動大規模警力維安，連白宮密勤局都派人支援。警方鎖定一名23歲的嫌疑人史賓賽，但到其住家逮人時發現，他已自戕身亡，行兇動機仍待調查。

綜合外媒報導，華府高檔社區西北區的康乃狄克大道（Connecticut Avenue）22日驚傳槍響，有3名傷者在名校艾德蒙柏克中學（Edmund Burke School）附近被發現，其中兩名傷患分別是50多歲男子及約35歲女子，他們傷勢較為嚴重，另一名輕傷者是一位12歲女童。

原先警方以為僅有3名傷者，後來第4名傷者特米妮（Patricia Termini）因肩膀擦傷自行就醫，她向記者表示，她當時正準備到學校接人，聽到槍響後立刻躲進車裡。當地助理警察局長艾默曼（Stuart Emerman）表示，現在已經封鎖艾德蒙柏克中學，並立刻疏散民眾與學生。

Washington, DC: The Filipino American mass shooting suspect was found dead inside of a residence with multiple firearms.



Raymond Spencer, 23, of Fairfax, Va., is believed to have shot four people, including a child. The shooting area was placed on lockdown & there was a manhunt. pic.twitter.com/7Wjrm1gdUP — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 23, 2022

槍擊事件發生後，警方立刻鎖定菲律賓裔的23歲嫌疑犯史賓賽（Raymond Spencer），華盛頓特區警察局長康納（Robert Contee）表示，他們包圍史賓賽住家後發現，他已經死亡，推測是在警方進入前就已自戕，但警方也在他的住處找到數把槍枝，包含長槍、多彈頭彈藥和手槍，另外還有一個三腳架，「這是一個狙擊式裝置，推測還有其他共犯。」

目前警方正在槍擊案周圍地區挨街搜索，就連遠在1公里外的哥倫比亞大學也對學生發出了避難指令。附近霍華德大學法學院（Anderson Hall）學生表示，當時她開車經過附近，聽到多聲槍響，還有父母帶著孩子奔逃。

艾德蒙柏克中學學生家長珍（Jen DiGiacinto）表示，她在當地時間22日下午3時30分左右收到孩子的簡訊，說現在正在發生槍擊案，「兒子說開槍的人打鐘學校兩棟大樓間的連接橋，有些學生可能被玻璃劃傷。」

