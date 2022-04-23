慘烈空拍畫面曝！基輔近郊小鎮被轟成廢墟　整排民宅毀了

▲ 基輔近郊小鎮莫斯春遭俄軍砲擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍月初撤出烏克蘭北部戰場，但基輔近郊的莫斯春鎮（Moschun）在猛烈砲擊之下，已經殘破不堪。莫斯春靠近安托諾夫空軍基地，地理位置對於俄軍進攻基輔來說格外重要，因此成為砲火集中的地區，最新空拍畫面可見戰火摧殘後的慘況。

CNN報導，無人機22日拍下的畫面顯示，基輔北部靠近戈斯托梅利（Hostomel）安托諾夫空軍基地的小鎮莫斯春在俄軍砲擊之下，大片民宅幾乎全毀，有些被夷為平地，有些屋頂被掀翻，外部出現爆炸造成的烏黑焦痕，內部一片狼藉，附近地面上滿是建築殘骸。這段影片由戰地記者札哈連科（Ihor Zakharenko）拍攝，CNN已經證實其真實性。

駐守莫斯春及鄰近的伊爾平（Irpin）、布查（Bucha）的烏軍肩負阻止俄軍穿越伊爾平河（Irpin River），向基輔推進的任務，對基輔保衛戰來說至關重要，也是這3座城鎮遭受俄軍密集砲擊的原因。兩軍在此地區激烈交火數周，基輔遭受破壞的地區也大多集中於此。

俄軍除對伊爾平河東岸的莫斯春發動無數次軍事打擊，還想透過地面進攻佔領村莊。CNN先前曾報導，來自伊爾平河西岸的奧澤拉鎮（Ozera）的俄軍企圖利用浮橋過河，挺進莫斯春。但美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）衛星照顯示，烏軍成功擊退俄軍地面攻勢，炸毀浮橋及正通過浮橋的軍車。

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