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月入10萬男餐廳性霸凌女服務生　「人格保證」拒認罪下場更慘

▲屁股痛，直腸檢查，前列腺檢查，開菊，拉肚子，腸胃不適，摸臀，摸屁股。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

▲張姓男子為娛樂自己和友人，竟趁餐廳女服務生背對操作點餐機台時，趁機偷摸她的屁股。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）

記者林冠吟／台北報導

從事室內設計，月入10萬元的張姓男子去年9月在某餐廳和朋友飲酒聚餐，為娛樂自己和友人，竟在餐廳女服務生背對操作點餐機台時，趁機偷摸女服務生的屁股，事後遭一狀告上法院。台北地院審理後，依違反性騷擾防治法，判處張男有期徒刑6月，得易科罰金。法官甚至直言，張男在與女服務生和解前，不宜輕判。

判決書指出，張姓男子去年9月晚間，和一群朋友前往某餐廳飲酒聚餐，卻被餐廳女服務生指控，趁著她背對使用點餐機時，伸出鹹豬手偷摸屁股得逞。

張男應訊時向檢方否認性騷擾罪刑，並表示當時餐廳的氣氛很歡樂，他也喝了不少酒，所以才會對女服務生做出不適當的惡作劇。

不過張男也強調，他不是在主動惡意的情形下做出這樣的事情，而且他非常堅信他的人格，「他絕對沒有摸到女服務生」，何況女服務生在現場根本就沒有感覺到被摸到，更反控女服務生是事後調閱監視器「看圖說故事」，他的同行朋友也可以證明他真的沒有摸到女服務生。

但女服務生出庭時卻表示，當時她主要負責點餐和送餐的工作，並負責服務張男等人那桌，她背對他們操作點餐機時，一直有聽到他們的嬉笑聲，聊天內容還有談論到女生的身材和臀部，但她不確定是否是在講她，隨後就有感覺到屁股被人摸了一下，她立即回頭，就看到張男。

女服務生指出，她當下也立即質問張男「在做什麼？」，但張男完全不回應，而張男的朋友還幫他嘻笑回應表示，「張男只是想要叫她」，讓她當下嚇到馬上和經理反應，不過卻礙於當天現場客人很多，無法立刻抽身去報警，事後經理調閱相關監視器畫面後，更進一步發現張男等人不只對她做出性騷擾行為，也有對其他女同事伸出鹹豬手，所幸後來並沒有得逞，因此才沒有提告。

台北地院勘驗相關監視器畫面後發現，監視器畫面確實有拍到張男摸女服務生屁股的畫面，女服務生也當場轉頭質問張男，但張男卻不轉頭回應，僅略為鞠躬，變回座和朋友繼續飲酒聊天。

法官指出，儘管張男強調他同行朋友可以證明他的清白，他絕對沒有摸到女服務生的屁股，該名友人也出庭表示，張男「可能只是想開個玩笑，因此有不雅動作」，但事後調閱監視器畫面卻發現，張男摸女服務生屁股時，該名友人剛好低頭要拿手機，根本就沒有看到張男到底有沒有摸女服務生的屁股，且事後也不願正面回答到底有沒有全程看見事發過程，不採信張男友人的證詞。

法官表示，審酌張男與其友人均為40歲以上且具有相當社會身分或經濟能力之男性，但一群人的言行舉止卻未符合所處之社會身分，竟在酒酣耳熱之際，趁女服務生背對操作點餐機台的時候，大聲討論女性身材、臀部，張男更以手比劃女服務生的身材，物化女性，隨後更故意當著同桌友人的面前，走向女服務生，公然偷摸女服務生的屁股。

女服務生察覺後，怒向張男質問，欲為自己討回公道，張男卻還故意轉身背對她，對女服務生的質問充耳未聞，同桌友人見狀更只是嘻笑回應，種種行為已不僅僅是性騷擾行為，更是公然與同桌友人對女服務生「性霸凌」，以騷擾女服務生看其反應，娛樂自己和友人。

法官也怒批，女服務生年僅20餘歲，當下立即反應後無效，還能隱忍受辱情緒，繼續服務客人，張男不僅沒有意識到自己的行為有多惡劣，其行為還是性騷擾中最主動惡意的一種，在出庭時更多次否認犯行，強調「他以他的人格堅信他沒有摸到女服務生，女服務生是事後看監視器畫面看圖說故事」等語，更辯稱自己只是做了「不適當的惡作劇」，對女服務生所造成影響非輕。

法官還說，事後女服務生向張男求償15萬元，但張男卻僅願賠償3萬元，衡量其月收10萬，從事室內設計工作，認為檢察官求處刑度有期徒刑4月稍嫌過輕，在張男與女服務生和解前不宜輕判，依違反性騷擾防治法判處張男有期徒刑6月，以昭顯台北地院杜絕職場性騷擾的決心，更以維護司法對於職場性騷擾、性霸凌零容忍的司法形象。

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