普丁小三神隱4月首回歸！臉飄膠味像充氣娃娃　疑出國避難兼進廠

▲卡巴耶娃（右）近期亮相的照片膠味十足。（圖／翻攝自IG／ekaterina_sirotina_official）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁的秘密情人卡巴耶娃（Alina Kabaeva），自俄羅斯入侵烏克蘭以來就一直神隱，不過最近網上卻流出她頂著塑膠臉，現身一場以她命名的活動照片，讓外界猜測，她趁著到瑞士避難之時，順便進廠維修、保養臉蛋。

據《紐約郵報》報導，38歲的卡巴耶娃自去年12月參加公開活動後，就一直神隱至今。她此前更被盛傳，在俄羅斯入侵前，就和私生子女們，一同被普丁藏到了瑞士邊境一間安全的小木屋內，自此再未公開露面。不過，卡巴耶娃本週卻罕見亮相，首次出現在了莫斯科的VTB體育場，為即將於23日舉行的青少年藝術體操節進行彩排。

▲卡巴耶娃過去的照片青春有活力，與如今僵硬的臉蛋迥異極大。（圖／路透）

從青少年體操隊教練西蘿緹娜（Ekaterina Sirotina）在IG發的合照可見，穿著白色襯衫、深藍色針織短版外套的卡巴耶娃，臉上一直帶著燦爛笑容，心情似乎未受烏俄戰火影響，不過人們卻發現她已不復過去的青春活力，而且臉部異常僵硬、十分不自然，還飄出了濃濃的「塑膠味」，質疑她趁著出國躲戰火之際，順便進廠維修臉蛋，以保住普丁的歡心。

今年3月，八卦媒體《Page Six》引述知情人士消息指出，卡巴耶娃因俄羅斯發動軍事行動，面臨被瑞士驅逐出境的危機，因此她的朋友曾私下建議，她應該飛到莫斯科去說服普丁結束戰爭，「普丁不願意聽從任何人的意見，但普丁也許願意聽她的。不過現在的普丁已被一圈又一圈的安保人員包圍，卡巴耶娃可能也見不到普丁」。