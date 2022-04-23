媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　女員工冷回：很急嗎？還翻臉不收單

▲黃女收到孩子的居家隔離通知。（圖／左，記者許靖騏攝／右，翻攝自臉書）



記者崔子柔／綜合報導

台灣本土疫情暴增，許多人因有接觸史被通知須居家隔離，但不一定熟悉程序，台南一名黃姓女子指出，她收到孩子的居隔通知，馬上趕到衛生所辦理，沒想到負責處理的女員工冷回「有那麼急嗎？」最後還爆氣說不收件，讓她相當不解。

黃女昨（22）日在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，她的孩子因為和確診者搭同班校車，需進行居家隔離，她收到簡訊後就連忙到居住地衛生所辦理，沒想到一名女性承辦人員竟冷回「有那麼急嗎？誰叫你來的」。

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▲黃女不滿發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



黃女出示簡訊後，該員工則說她沒有資料不能辦理，黃女隨後到學校通報的衛生所才順利拿到居隔單，再度回到居住地衛生所要辦理時，該員工竟爆氣拒絕收件，最後不情願地蓋章，黃女對其態度感到不解，「衛生所裡面沒有人，只有一個檢驗師，她並沒有很忙」，「是不是就是這樣，台灣才短短幾天就變成那麼嚴重」。

黃女指出，學校第一時間就向她通報，且處理的方式讓她滿意，反觀衛生所人員的態度，「怎麼會那麼消極？還問我那麼急嗎？居隔單不用那麼快開沒關係」，讓她相當無奈。