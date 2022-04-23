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普丁一臉病樣！浮腫駝背「右手緊抓桌沿」　恐癌症化療後遺症

普丁21日接見國防部長紹伊古時神態明顯不佳，且一直抓著桌沿不放。（圖／翻攝自YouTube）

▲普丁21日接見國防部長紹伊古時神態明顯不佳，且一直抓著桌沿不放。（圖／翻攝自YouTube）

圖、 文／CTWANT

俄烏戰爭至今即將屆滿2個月，號稱世界第二大軍事強國的俄羅斯不但無法佔領烏國首都基輔，還不得不收攏部隊試圖在頓巴斯（Donbas）孤注一擲，發動戰爭以來最大的會戰。據傳俄軍不斷被「凹單」、甚至整場戰爭爆發的原因，都與即將年滿70歲的俄國總統普丁（Vladimir Putin）疑似罹患絕症有直接關聯，而最近一段普丁與下屬會談的影片曝光後，此一說法再度掀起熱議。

俄國日前公開普丁與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）對談的影片，只見普丁臉部和脖子異常臃腫，頭、頸部看起來甚至有些「陷入」到肩膀中，加上他右手緊抓著桌沿不放，兩腳也不時出現抖動，與過去從容自若的形象大相逕庭。就有專家認為，普丁臉、頸部浮腫可能是服用類固醇藥物或接受化療的後遺症，以及因為無法穩定自己的上半身，才會在總共長達15分鐘的對談中，右手全程緊抓桌沿不放。

俄國新聞調查機構Proekt曾指出，普丁在2016年至2020年曾召見一名治療甲狀腺癌醫生35次，另名耳鼻喉專家也曾在這期間拜訪普丁高達59次，認為普丁可能罹癌或是出現不治之症，政治分析師索洛維 (Valery Solovei) 也在2020年透露普丁可能罹患帕金森氏症或癌症。另有專家指出，普丁在片中不只喪失過去的強人形象，甚至數度避開紹伊古的目光，而不是像過去全程緊盯著對方看，加上紹伊古早因戰爭陷入膠著，而被認為是可能被肅清的對象，且紹伊古在上個月才因心臟病一度消失在公眾視野，但如今看來，普丁反而更像是大病初癒的患者。

普丁在片中不像過去緊盯著談話者看，甚至會避開對方的目光。（圖／達志／美聯社）

▲普丁在片中不像過去緊盯著談話者看，甚至會避開對方的目光。（圖／達志／美聯社）

此外，普丁在影片中雖讚揚俄軍「解放」馬立波（Mariupol）並包圍烏軍在該地的最後陣地亞速鋼鐵廠（Azovstal），但亞速營士兵卻拍片聲稱「戰鬥還沒結束」，且他們當天又再摧毀1輛俄軍坦克、2輛裝甲車和1輛裝甲運兵車。不過，讓普丁更難堪的是，俄羅斯親克里姆林宮媒體《Readovka》日前意外曝光來自「俄國國防部閉門會議」的俄軍死傷人數，目前已有1萬3,414人陣亡、7,000人失蹤，其中莫斯科號死亡116人、失蹤100人以上，雖然這則報導很快就遭到刪除，但已被許多網友備份轉傳。

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