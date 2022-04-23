5天被開7200元罰單　民怨10公分白線「誤導我們」

▲大里立元路居民抗議車停白線內卻被開罰單。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

停車停到起爭議！台中市大里立元路附近20多民居民集體抗議，車子停在白線內卻吃上違停罰單，有人5天被開了8張共繳7200元，大里區公所解釋，原來這裡的白線是10公分寬的細白線，屬於慢車道不能停車，也強調未來立元路靠河提白線將改為紅線，靠公園的一側劃成車格，供停車空間給當地民眾。

據YouTube《中視新聞》報導，台中市大里立元路附近近日多輛汽車的擋風玻璃，都夾一張張違規停車的舉發單，有民眾停了5天被開了8張單，每張單900元一共要繳7200元罰款。

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▲10公分寬的細白線，屬於慢車道不能停車。

民眾說，「你既然說不能停車，你要劃設紅線，細白線就是誤導我們。」20多位居民集結抗議，怒轟說這樣劃線是擾民，民眾不滿車子停了幾十年都沒事，最近卻一直被檢舉，實在不堪其擾。

大里區公所出面解釋，現場白線寬度10公分，屬於慢車道不能停車，停車要在15公分的白線內，為緩解居民憤怒，區公所也說，「會滾動式調整」，未來立元路靠河提的白線將改紅線，靠公園的一側劃設成停車格，供當地民眾停車空間給。

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