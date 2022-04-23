　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《經濟學人》：承諾為台灣而戰無法嚇阻中國，反致外交危機

▲▼陸軍在金門演習。（圖／路透）

▲陸軍在金門演習畫面。（圖／路透，下同）

中央社

英國《經濟學人》期刊指出，承諾為台灣而戰無法有效嚇阻中國，反而會導致外交危機，更好的策略是採取實質措施強化台灣的自我防衛能力。

《經濟學人》提到，中國已為美國協防台灣展開準備。《經濟學人》去年曾稱台灣「是地球最危險的地方」，美國和台灣應鼓勵中國持續這樣看待台灣。

《經濟學人》（The Economist）今天刊登文章「如何嚇阻中國攻打台灣」（How to deter China from attacking Taiwan），分析台灣可從烏克蘭對俄羅斯侵略的抵抗學到的功課。

文章提到，有兩個因素阻撓中國進犯台灣，包括寬達180公里的台灣海峽，以及美國的軍事力量。不過，中國正加快試圖克服這兩項障礙，部分美軍將領認為中國在2030年前即可能攻台。

《經濟學人》指出，台灣、美國及其盟友必須從俄羅斯的侵略行為汲取教訓，其中最重要的就是「威脅是真實存在的」：與其在熱戰期間臨時想辦法，不如現在就及早準備，「台灣準備得越好，中國冒險進犯的機率就越低」。

文章提到，台灣決定減少對義務役士兵的依賴、提升軍隊專業度，是正確的作法，但應持續提供所有男性（也可考慮納入女性）軍事訓練，並打造國土防衛部隊。

▲▼陸軍在金門演習。（圖／路透）

此外，台灣應增加軍事預算。台灣目前的國防預算約占國內生產毛額（GDP）2%，但以台灣面臨的威脅，這個占比仍偏低；相較之下，以色列的國防預算占GDP約5.6%。

《經濟學人》指出，台灣無法期待在軍事支出與兵員規模與中國競爭，因此必須專注讓自己成為敵方「難以消化」的目標，台灣2017年提出、但至今未獲軍方高層完全認可的「整體防衛構想」（ODC）就是個好例子。

文章指出，ODC是「刺蝟」戰略，以大量、分散、機動性高、容易掩護的防衛性武器為基礎，特別是反艦和防空飛彈。這意味恐怕必須放棄部分造價高昂的戰鬥機、軍艦和潛艇。

《經濟學人》提到，雖然台灣是島嶼，因此攻擊難度較烏克蘭高，但補給也因此更困難。這意味台灣可能必須單打獨鬥數星期、甚至數月，同時無法確定美國是否會、以及何時會提供協助。台灣的優先任務因此是頑抗到底。以烏克蘭為例，撐得越久，獲得的援助也越多。

文章指出，美國鼓勵台灣軍事改革的方法可包括提升雙邊政治與軍事接觸層級、增加軍售、舉行聯合演訓等。台灣缺乏與友軍聯合行動的經驗，美國宜聯合日本等盟友制訂詳細計畫並演練，如何應對台灣遭海上封鎖或被直接入侵等危機。

由於相關作為勢必激怒中國，《經濟學人》指出，美國總統拜登宜謹慎維持「戰略模糊」。

How Taiwan can make itself indigestible, like a porcupine

The Economist 發佈於 2022年4月21日 星期四

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《經濟學人》：承諾為台灣而戰無法嚇阻中國，反致外交危機

各國開始鬆綁　泰國、加拿大宣布「打完3劑」入境免PCR

俄軍逼看「性侵現場」摧毀烏克蘭人士氣　19歲女遭當街輪暴

美歐高層「中國對話」關切台海　支持和平反對破壞現狀

快訊／普丁獲邀「出席G20峰會」　克宮：視局勢發展決定是否參加

俄烏戰爭會打到2023年底？　強生訪印度當起預言家

中國犯台恐更狠！《彭博》分析俄烏戰爭2種啟示：習近平不怕被制裁

日本80kg深海巨怪被沖上岸！　網見超大遺體嗨了：可以做200盤壽司

俄軍第二階段計畫曝光！全面掌控烏東烏南　打通克里米亞陸路走廊

俄羅斯天然氣「滅門式血案」連環爆　一周2前高層殘殺妻女後輕生

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

老公寓居隔怎下樓取藥？　陳時中：把鑰匙丟下來

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

《經濟學人》：承諾為台灣而戰無法嚇阻中國，反致外交危機

各國開始鬆綁　泰國、加拿大宣布「打完3劑」入境免PCR

俄軍逼看「性侵現場」摧毀烏克蘭人士氣　19歲女遭當街輪暴

美歐高層「中國對話」關切台海　支持和平反對破壞現狀

快訊／普丁獲邀「出席G20峰會」　克宮：視局勢發展決定是否參加

俄烏戰爭會打到2023年底？　強生訪印度當起預言家

中國犯台恐更狠！《彭博》分析俄烏戰爭2種啟示：習近平不怕被制裁

日本80kg深海巨怪被沖上岸！　網見超大遺體嗨了：可以做200盤壽司

俄軍第二階段計畫曝光！全面掌控烏東烏南　打通克里米亞陸路走廊

俄羅斯天然氣「滅門式血案」連環爆　一周2前高層殘殺妻女後輕生

百貨「水果第一排」都是進口！他返鄉成立品牌：跟世界一較高下

《經濟學人》：承諾為台灣而戰無法嚇阻中國，反致外交危機

打球吵到女兒讀書！瘋狂大媽「手撕籃球場地皮」　目擊學生全看傻

韓國《LOL》亞運選拔成宿營團…kkOma親上戰線受轟　韓媒爆有意請辭

特戰士官下屬驚爆借50萬「一位好班長被高利貸糟蹋」：真的很想哭

各國開始鬆綁　泰國、加拿大宣布「打完3劑」入境免PCR

「房間租男生好」房東曝親身經驗：體貼又安靜　一票同行全點頭

嫌白飯20元太貴…婦氣：我只吃半碗　「尪暴怒摔盤子」餐廳傻眼

類暗黑手遊《火炬之光：無限》封測展開　主打高自由、爽快割草感

上海政府發放防疫大禮包！居民打開見「過期食品」氣炸

陸男答兩岸用詞試卷寫到崩潰　見凍蒜超疑惑：聽起來很噁！

國際熱門新聞

男跌進50條鱷魚池中　被5鱷魚分食

俄軍逼看性侵現場　19歲女遭當街輪暴

普丁獲邀「出席G20峰會」

英相：戰爭可能打到2023年底

捐精男8年造55娃　「真槍注射」走遍歐美

日本深海巨怪被沖上岸　網：可以做200盤壽司

和男乘客3P　空姐轉行當慾女網紅拍片

2歲兒臉被養8年愛犬撕裂　媽：不敢養了

入境泰國加拿大　打完3劑免PCR

美歐高層中國對話　支持台海和平反對破壞現狀

《彭博》分析俄烏戰2種啟示：中國犯台恐更狠

俄天然氣又爆血案　富豪殺妻女輕生

擋下俄軍子彈「防彈神機」型號曝光

弒夫前就海削7億！蛇蠍人妻讓他想賣腎離婚

更多熱門

相關新聞

蘭指部戰備部隊偵巡氣勢磅礴

蘭指部戰備部隊偵巡氣勢磅礴

為熟悉地境內作戰環境及戰備任務，陸軍第六軍團蘭陽地區指揮部近日實施「戰備部隊偵巡訓練」，戰備部隊在受領任務後實施戰術機動，並進行重要基礎設施防護演練，進一步驗證作戰計畫可行性，提升整體戰力。

新竹後備教召將迎10公里戰術行軍

新竹後備教召將迎10公里戰術行軍

中科院飛彈試射彈道無限高　中國護衛艦現身

中科院飛彈試射彈道無限高　中國護衛艦現身

全球科技藍圖騰變　「獨角獸」擴散

全球科技藍圖騰變　「獨角獸」擴散

大學生：學烏克蘭等送武器　張競：能說有錯嗎

大學生：學烏克蘭等送武器　張競：能說有錯嗎

關鍵字：

經濟學人台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

16歲少女疑打疫苗亡　臉凍到不成人形無法下葬

明天媽祖生日！命理師曝參拜3禁忌

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

男跌進50條鱷魚池中　被5鱷魚分食

經血失控！OL墊「42cm衛生棉」滴滿地：不想切子宮

第一眼先看到鯊魚還是腳？

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

買維他命竟害姪子口吐泡沫　媽媽嚇壞衝學校

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

Fed暗示升息2碼　道瓊跌500點

篩陰就解隔？陳時中：5天已無傳染力

更多

最夯影音

更多
淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面