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俄軍逼看「性侵現場」摧毀烏克蘭人士氣　19歲女遭當街輪暴

▲▼ 俄羅斯軍隊,烏俄。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊一路開往烏克蘭。（圖／路透，下同）

文／中央社

烏克蘭官員表示，俄軍入侵以來，經常對婦女、兒童甚至男人進行性虐待，用強暴等惡行作為戰爭武器。人權組織和心理專家正不眠不休工作，處理越來越多俄軍涉入的性虐待案件。

歐洲安全暨合作組織（OSCE）4月13日發布的一份報告稱，俄軍在烏克蘭觸犯了國際人道法，「報告指出了一些戰火引起的性別暴力事件，例如強暴、性暴力或性騷擾。」

為遭受戰爭創傷的烏克蘭人提供免費諮詢服務的心理學家雷成柯（Vasylisa Levchenko）說：「俄軍無所不用其極地展現他們的主宰地位，強暴也是一種工具。」

雷成柯表示，她的網路名為Psy.For.Peace，已和基輔州大約50名自稱被俄軍性侵的婦女交談。她告訴美國有線電視新聞網（CNN），她的組織正在處理的案件包括一名15歲少女和她母親遭到親俄的車臣士兵性虐待，以及另一名婦女被7名士兵輪姦，遭俄軍俘虜的一些烏克蘭人還被迫觀看這一幕。

雷成柯說，「這個武器（強暴）是對（烏克蘭）人民的徹底蔑視」；並說，這種武器造成的衝擊遠超出受害者個人，「有些人會因無力伸出援手而感到內疚，為自己得以倖存、為看著別人在自己面前死去而內疚」。

▲▼ 俄羅斯軍隊,烏俄。（圖／路透）

烏克蘭反性別暴力組織La Strada-Ukraine全國熱線負責人克莉芙雅克（Alyona Krivulyak）告訴CNN，他們已接獲全烏各地9起強暴案通報，其中大多為女性遭到輪暴。

她說：「強暴是一種針對平民的戰爭工具，一種毀滅烏克蘭民族的工具。」

為一個創傷受害者熱線工作的心理學家克維特科（Alexandra Kvitko）表示，她已聽聞數十起發生在戰火下的性暴力事件。她告訴CNN：「這種數量的性暴力以及這種暴行，以前從未發生過。」

克維特科說，她在俄軍入侵之前的5年工作經驗中，只處理過10起性侵案；「如今在幾週來工作中，我處理了50起案例，被害者僅是女性，還有兒童、男孩和男人」。

她說，強姦被用來摧毀烏克蘭人的士氣，「阻止烏克蘭人反抗」。

克維特科說，她的一位病人跑到街上阻止幾名士兵強暴她19歲的妹妹時，「一名俄軍上前抓住她說，『不要動！看清楚了！告訴大家這種事將發生在每個納粹婊子身上』」。

雷成柯說，儘管烏克蘭和國際刑事法院（ICC）的檢察官正在收集俄羅斯戰爭罪行的證據，許多性虐待受害者仍未準備好與官員談論他們所受的磨難。

她說：「我們所有的心理專家都必須向女性提供檢察官辦公室的聯絡方式，以便她們準備好時，可以尋求法律援助。」她說，截至目前，她的病人都未曾聯繫過烏克蘭檢察官。

雷成柯說，許多受害者，無論是婦女、男人或兒童，在告訴當局之前需要時間療傷止痛。

東烏克蘭公民倡議中心（EUCCI）主任謝巴成科（Volodymyr Shcherbachenko）告訴CNN，2014年烏國就已出現性暴力被當作武器的案例。當時俄羅斯支持的分離派分子占領了烏國東部領土。

2017年，頓巴斯和平正義組織（Justice for Peace in Donbas）和EUCCI等其他人權組織發表聯合報告，記錄了衝突雙方所犯下的案件，包括強暴和強暴未遂、性騷擾以及強迫觀看針對他人的性暴力。報告稱：「對婦女最普遍的性暴力就是強暴。」

▲▼馬力波慘被俄軍轟成廢墟。（圖／路透）

▲馬立波已被俄軍轟成廢墟。（圖／路透）

心理學家雷成柯擔心，只有在馬立波等地區得到解救時，俄羅斯暴行的真實規模才會浮現。

La Strada-Ukraine的克莉芙雅克表示，在被占領的城鎮，俄軍「經常造訪婦女家，以便檢查她們的手機、照片、社交網路」，這讓婦女無法獲得強暴自救所需資訊。

她說：「這種對武裝人員的恐懼，有時會讓人無法尋求幫助，這反過來又使得記錄事實變得非常困難，從而導致追訴（犯罪者）面臨種種問題。」

她說，除了情緒上的創傷，「意外懷孕和性病傳播的風險也非常高」，這正是醫療照護很重要的原因。

謝巴成科說，EUCCI的個案工作人員正在協助烏克蘭南部被占領地區一名政府工作人員，俄軍「為了迫使她合作，刻意將她強暴」。

他說，俄羅斯士兵告訴她：「妳若不做妳該做的事，我們會再次強暴妳…就我看來，這顯示（俄軍正在使用）性暴力作為（一種）武器。」

 

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關鍵字：

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