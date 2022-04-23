「以篩代隔」接觸者提前返工！6QA一次看　兩天1篩這些人適用

▲指揮中心宣布，相關重點機關為維護社會基本運作，接觸者可以篩檢代替隔離。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

基於疫情下，社會機能仍須維持正常運作，且不影響生活及健康狀態，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，相關重點機關，可以「篩檢取代隔離」，接觸確診者後每兩天執行一次快篩，至接觸最後一名確診者後10天為止，而詳細規範及對象，《ETtoday新聞雲》也整理相關重點供民眾參考。

防疫政策隨著疫情滾動式調整，陳時中公布最新規定，「維持社會機能正常運作機關及事業單位應變處置建議」，但相關的執行對象，他表示，因為無法掌握所有行業的人員，最後決定將由目的事業單位發動，提出相關計畫後陸續展開，包括發電需要人員，或是中油、國防相關等必要人員都會考慮在內。

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《以篩代隔重點QA一次看》：

1.誰可「以篩代隔」？

A：中央目的事業主管機關認可，「維持社會機能正常運作之機關（構）及事業單位。」如：醫護、中油、台電或國防等相關人員；未來也將開放至全民實行。

2.何時開始實施？

A：待單位提出計畫，地方衛生主管機關通過後，可開始執行。

3.只要單位有確診個案就可實施以篩代隔嗎？

A：出現確診個案時，先啟動相關備援計畫，若仍影響單位必要運作，可於符合條件的情況下，提前召回匡列為接觸者之工作人員，也需向所在地衛生主管機關提出申請，經同意後始得召回工作人員。

4.怎麼執行？

A：接觸確診者之相關人員若要返回工作崗位，需每2天執行一次快篩，至接觸最後一名確診者後10天為止。

5.若回來工作的接觸者，快篩陽性怎麼辦？

A：需立即通報所在地衛生主管機關，調查確認為確診者後，依規定居家照護、送至加強版集中檢疫所／旅館或醫院處置。

6.哪些人不能以篩代檢?

A：經疫情調查評估研判屬於高感染風險之接觸者，仍需依規定居家隔離及接續自主健康管理。

陳時中表示，以篩檢代替隔離已經陸續往規劃方向走，會逐步依照既定計畫一步步實施，現在醫療人員、關鍵基礎設施相關先執行，最後則可能開放全部人。

陳時中指出，現行篩檢取代隔離政策對象為醫護人員，如果是涉及臨床單位，可以提出啟動人力備援計畫，透過每日快篩或者PCR代替完整居家隔離，經衛生局同意可先返回工作崗位；為了社會基本運作，也擴大實施相關計畫，執行對象也是以目的事業主管單位最清楚，重點在於要有備援計畫，審查通過照計畫進行。