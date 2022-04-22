輔大遭控少報27例確診且不公布足跡　校方：現共28人確診

▲4月輔大累計28人確診，圖為校方進行消毒。（圖／輔大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園疫情連環爆，輔大校長江漢聲昨（21日）更傳出確診，更傳出有輔大學生在PTT《八卦板》爆料，指學校鬆散防疫，還少報27例確診，輔大今（22日）回應，從4月2日到19日，輔大共28名學生確診，確切資訊以衛生單位公布資料為準，校方為保護確診學生不被肉搜與騷擾才沒公布個資，但都有進行清消。

本土疫情持續延燒，校園確診個案頻傳，位於新北市的輔大校長江漢聲昨傳出確診，成為全台第一位確診的大學校長，而江漢聲在本週一（21日）曾到教育部開會，教育部也回應，江漢聲在本周一到教育部開會約半小時，但江漢聲並未發言，與會人員全程都戴口罩，教育部已通知與會人員採自主健康管理。

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此外，輔大近期校園也頻頻傳出學生確診，但有網友在PTT《八卦板》爆料，指輔大校方防疫管理鬆散，列出十項缺點，像是防疫會議沒有會議紀錄、沒有公布足跡、沒有負責統計的應變小組、隱瞞確診人數等，更直指校方少報27例確診。

輔大則表示，目前經同學與衛生單位通報，從4月2日到19日，共有28名學生確診，其中23名學生的前4天足跡史沒有進入輔仁大學，其餘5名同學曾進入輔大校園，而確診人數每周更新，確切資訊以衛生單位公布資料為準。

輔大強調，為了保護學生不被肉搜與騷擾，校方無法公布個資，但已經進行清消，讓師生可以安心上課、學習。