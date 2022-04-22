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烏南會出現「刻松人民共和國」？　烏克蘭控俄複製克里米亞模式

▲▼札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭俄軍攻擊受損。（圖／路透）

▲札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭俄軍攻擊受損。（圖／路透）

中央社

烏克蘭總統澤倫斯基指控俄羅斯，稱俄國計劃在南部刻松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）局部被佔領的地區發動「假造」的獨立公投。

綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在今天傍晚的一段影片中敦促佔領區居民，不要提供諸如護照號碼等任何個人資料給俄羅斯軍隊。

澤倫斯基說：「這對大家沒有幫助...若莫斯科下令推出這場秀，他們目的是要在你的土地上假造所謂公民投票...實情如此，請務必小心。」

基輔當局3月初指控，莫斯科打算在刻松（Kherson）比照2014年在克里米亞（Crimea）的所謂公投，當時克里米亞有壓倒性居民投票表示願加入俄羅斯聯邦，那場在俄羅斯兼併後進行的公投，被烏克蘭政府和西方國家視為非法。

當年烏東頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk ）地區的親俄地帶也隨即透過公投宣布獨立，同樣被國際社會譴責為非法公投。

澤倫斯基警告俄國，任何想如法炮製2014年兼併克里米亞之舉，都會讓俄國被制裁到如同重回1917年內戰後的困頓，「想搞『刻松人民共和國』是行不通的」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，刻松是第一個落入俄軍之手的主要城市；在刻松北方，俄軍也控制札波熱羅市周邊一大片區域，不過札波熱羅市目前仍在烏克蘭手中。

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