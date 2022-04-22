　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3年內連中3次大獎！　男贏得672萬元嚇壞突然「喪失語言能力」

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名幸運男子竟然在3年內連中3次大獎，之前2次中獎一共贏得3萬美元（約台幣87萬元）的他，沒想到近來又被通知第3次中獎，贏得美元20萬元（約台幣585萬元）獎金，超強好運連他自己都不敢相信，被嚇到瞬間失語。

居住在馬里恩(Marion)的63歲男子漢斯利(Gregg Hensley)，4月11日被通知所買的Multiply the Cash彩券贏得20萬美元獎金，而這已經是他今年第二次中獎，年初時才贏得美元1萬元（約台幣29萬元）獎金，2020年時也曾中過美元2萬元（約台幣58萬元）獎金。

好運連連的漢斯利領獎時表示，當被通知中獎時由於太過震驚，一時之間他突然「喪失語言能力」什麼話都說不出來，最後只好由老婆幫忙接過電話，「有這麼多人參加樂透，要贏1次獎都很難了，更何況還是3次，這真的很難令人相信」，他計畫領到獎金後要買一輛新卡車，其餘用來幫助家裡。

▼男子竟然在3年內連續中獎3次。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
「確診賠2萬」防疫保單快沒了！　將停止紙本收件
藝人確診再+1！　他看完阿妹「過9天收到簡訊」PCR陽性
陳時中說「把鑰匙丟下樓」　網炸鍋：1商品要熱賣了
「未來疫情一定會擴大！」陳時中揭3重點：將大幅簡化措施
昆凌第3胎性別揭曉！　周杰倫前世情人+1「我的公主」
快訊／桃園今+588例　最新46處足跡公布
看阿妹確診傳染學生！國小師稱「早知道早點確診有錢領」挨轟請辭
快訊／台南+71！　30處足跡曝
以篩代隔「防疫保單」有理賠嗎？　業者給答案
快訊／本土+3766「全台22縣市都有」　新北增1325最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上廁所跌進50條鱷魚池中！　男慘成「5鱷魚大餐」被分食咬成重傷

長期被丈夫強迫和不同男人3P　人妻受夠找「26歲小王」幫她殺夫

17歲少女突然懷孕生子　她羞認「孩子爸是12歲男童」嚇壞爸媽！

未婚妻突然要求蒙眼「給你驚喜」　他興奮照做被割喉爆血垂死

9歲男童把頭伸出窗外　「校車突然急轉彎」瞬間被電線杆爆頭慘死

釣魚遇4m大白鯊！　一家三口被包圍1小時「船差點被吃」畫面曝光

普丁再傳罹癌！拿下馬力波未見喜色　「會談緊抓桌沿」病況曝光

德政府呼籲「少洗澡」　擺脫對俄能源依賴！醫：洗這4部位就好

澤倫斯基喊話各國　準備好和俄羅斯「斷絕一切關係」！

3年內連中3次大獎！　男贏得672萬元嚇壞突然「喪失語言能力」

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

本土狂飆2969例再創新高！　境外增89例、新北破千例

普丁再傳罹癌！拿下馬力波未見喜色　「會談緊抓桌沿」病況曝光

德政府呼籲「少洗澡」　擺脫對俄能源依賴！醫：洗這4部位就好

澤倫斯基喊話各國　準備好和俄羅斯「斷絕一切關係」！

3年內連中3次大獎！　男贏得672萬元嚇壞突然「喪失語言能力」

烏南會出現「刻松人民共和國」？　烏克蘭控俄複製克里米亞模式

日外交藍皮書重申台灣是重要夥伴　支持參與WHA

俄外長爆盜公款帶妹「雙飛」日本！　小三和性感嬌娃緊貼照片曝光

他勸架2鬥毆水牛　反被一口咬生殖器「爆蛋」！女醫護圍觀治療

捐精男8年生55子！走遍歐美「真槍注射」造娃　女客戶超滿意

子彈治療守住零確診！傳北韓邊境防疫射殺3名中國人　動物也不放過

台東縣府結合監理站部落文健站宣導　守護高齡者行的安全

台東縣宣布自25日起　暫停國小及幼兒園校外教學及跨校活動

母親節早鳥購攻略　兩款iPhone買一送一快記下開搶時間

台南啟動洽公集中窗口服務　疫調詳細足跡可上網查詢

黃子佼曬超音波照　Sandy突留「眼淚停不了」網嗨：下一位媽媽！

柯叔元暴怒毆打賈斯汀　被戳痛處自嘲「要紅毯哪裡沒有」

女偶像「再婚才5個月」宣布離婚！　認了：兩個人都沒做好準備

跆拳教練對14歲女學生襲胸摸下體　認罪和解求原諒獲緩刑5年

快訊／「米克斯歐嘎」逃死劫順利被領養　呱吉辦公室曝最新近況

30米寬「碧潭水舞」4／23回歸！水幕投影出巨蛙　網驚：嚇人

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

她20天內2度確診！先Delta後Omicron　創最短紀錄

馬甲線女神吃一週路邊攤　身形變化讓她傻眼

俄Su-34燒成火球　2飛行員跳傘畫面曝

男跌進50條鱷魚池中　被5鱷魚分食

他染疫505天最終病逝！創全球最長感染時間

他回撥蘋果來電慘了　1900萬被偷光

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

太平間塞上千屍體！俄軍恐怖屠殺平民

俄再制裁美　祖克柏29人列黑名單

日本實際數據曝！打完第3劑　確診數斷崖式下降

Fed暗示激烈升息2碼　美股收黑368點

台灣也有買！　WHO強推「輝瑞Paxlovid口服藥」高風險患者適用

德政府提倡「少洗澡省能源」　醫籲只洗4部位

烏克蘭：馬立波仍有12萬人走不了

更多熱門

相關新聞

捐精男8年造55娃　「真槍注射」走遍歐美

捐精男8年造55娃　「真槍注射」走遍歐美

美國洛杉磯男子戈迪（Kyle Gordy）是知名的職業捐精男，8年來已有46名子女在歐美各地出生，還有9個小孩尚在母親腹中，即將成為第55個孩子的爸，且有10%客戶是以真槍實彈的方式上床造娃。女客戶也出面大讚，戈迪全家人都受過良好教育，過去捐精經歷也很漂亮，對他的基因十分滿意。

他補牙把「鑽針」吸進去　驚悚照曝

他補牙把「鑽針」吸進去　驚悚照曝

史上最狂選修課！學生群聚看床戰就能得2學分

史上最狂選修課！學生群聚看床戰就能得2學分

長期被丈夫強迫3P　人妻找小王殺夫

長期被丈夫強迫3P　人妻找小王殺夫

拜登加碼援烏克蘭8億美元　禁俄船隻停靠

拜登加碼援烏克蘭8億美元　禁俄船隻停靠

關鍵字：

樂透中獎彩券北卡羅來納州Gregg Hensley北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

快訊／今日「本土狂飆3766例」再創新高　境外增93例

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

北市國小因家長請假難未採線上演練

老舊公寓居家照顧怎麼下樓取藥？陳時中：把鑰匙丟下樓

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

更多

最夯影音

更多
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！
光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面