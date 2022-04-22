俄外長爆盜公款帶妹「雙飛」日本！　小三和性感嬌娃緊貼照片曝光

▲拉夫羅夫被爆料，在2018年到日本出差時，曾用公款帶著情婦和性感陪遊同行。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）最近被爆料，他曾在2018年，帶著情婦波利亞科娃（Svetlana Polyakova）和有「性感嬌娃」之稱的伴遊洛巴諾娃（Ekaterina Lobanova）一同到日本出差，坐實了他濫用公款，帶情婦周遊列國的傳聞。

綜合外媒報導，拉夫羅夫曾在2018年以公務出差為由到訪日本，當時距離俄羅斯對英國間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）痛下毒手僅僅隔了數週。報導指出，這是因為俄羅斯曾向日本求助，希望日本政府協助找出斯克里帕爾的藏身地。

在拉夫羅夫出差的照片中，他被拍到與情婦波利亞科娃、寡頭友人德里帕斯卡（Oleg Deripaska）、石油大亨羅夫納（Gennady Rovner），以及在色情網站上擁有18.3萬粉絲的「性感嬌娃」洛巴諾娃，一起在東京的一家餐館吃飯，顯示幾人的關係十分密切。

報導稱，過去曾有傳聞指出，拉夫羅夫經常會動用公款，讓情婦波利亞科娃陪著他四處遊玩，甚至讓情婦與繼女波琳娜（Polina）過著奢侈的生活，而這張照片恰好證實了相關傳聞的真實性。在烏俄戰爭爆發後，情婦波利亞科娃與拉夫羅夫的正宮瑪利亞（Maria Lavrova）都已被西方國家列入制裁名單。