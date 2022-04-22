捐精男8年生55子！走遍歐美「真槍注射」造娃　女客戶超滿意

▲ 戈迪經常在臉書、IG上分享客戶驗出陽性的照片。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國洛杉磯男子戈迪（Kyle Gordy）是知名的職業捐精男，8年來已有46名子女在歐美各地出生，還有9個小孩尚在母親腹中，即將成為第55個孩子的爸，且有10%客戶是以真槍實彈的方式上床造娃。女客戶也出面大讚，戈迪全家人都受過良好教育，過去捐精經歷也很漂亮，對他的基因十分滿意。

根據《每日郵報》，戈迪第一次捐精成功是在2014年，對象是他的一名女性友人，希望和同志女友生小孩。她們靠著戈迪順利懷孕後，戈迪也因他強而有力的精子一舉成名，開始透過Instagram宣傳捐精服務，且不收取任何費用。

戈迪也曾想過經由精子銀行進行捐贈，但裡頭的精子可能冷凍多年後才被使用，成功率也不高，因此決定自行接客。他也不排除「真槍上陣」，透過性交捐精，約佔所有客戶中的10%，「有些女性比較喜歡傳統的方式，因為她們不想浪費時間，覺得這樣更有效。她們會問我能否直接做愛，我會說我願意，然後我們會互相分享性病檢測結果。」

戈迪至今走遍美國13州，還出國踏上捐精之旅，到英國、瑞典、德國、丹麥及墨西哥等地拜訪客戶。英國劍橋一對年輕的同志情侶凱特琳（Kathryn）和艾莉絲（Alice）就在去年8月接受戈迪的捐贈，即將迎接孩子的誕生，很感謝戈迪幫助她們實現組成家庭的夢想。

艾莉絲說明，透過友人得知戈迪後便十分心動，「我們看過他發的驗孕棒陽性貼文和捐精生下的漂亮孩子。他有成功使人懷孕的經歷，這讓我們感到非常欣慰」，且戈迪也大方提供自己的性病檢測報告。更令她滿意的是，「他全家都受過良好教育，家庭主要由律師、工程師、科學家和程式設計師組成。」

凱特琳補充，比起精子銀行，她們更偏好靠戈迪捐精，因為精子更新鮮，討論過程也更有溫度，「新鮮精子比冷凍精子更容易懷孕」，也很高興能夠了解戈迪這個人，而非只是精子庫裡的一個編號。

事實上，戈迪一直夢想擁有孩子，但不覺得有必要談戀愛，高離婚率和夫妻制度帶來的責任感都令他卻步。他並不排斥未來和對的人在一起，但對方要能夠接受他的捐精事業。

為確保捐出的精子品質維持在最佳狀態，戈迪非常注重健康。除了吃有機食品和保健品以外，他不菸不酒、不攝取咖啡因，且堅持不向受贈者收取費用，只想幫助婦女生育，「我不確定未來會如何發展，但就現在來說，我很高興能為有需要的女性和伴侶捐精。」

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