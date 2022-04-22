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俄國一天2場重大火災！　「最大化工廠」黑煙竄天死傷不明

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯21日連續發生2起重大火災，特維爾市（Tver）國防部第二中央研究所大樓起火，造成至少7死30傷，幾小時過後，基涅什馬（Kineshma）的全國最大化學溶劑製造商「德米特里耶夫斯基化工廠」（Dmitrievsky Chemical Plant）也遭祝融，滾滾黑煙高竄雲霄，相關影片在網路上瘋傳，但官方目前尚未透露傷亡及損害情況。

▲▼俄羅斯基涅什馬（Kineshma）的全國最大化學溶劑製造商「德米特里耶夫斯基化工廠」（Dmitrievsky Chemical Plant）慘遭祝融。（圖／翻攝自YouTube／DumpingBlog）

▲德米特里耶夫斯基化工廠（Dmitrievsky Chemical Plant）慘遭祝融。（圖／翻攝自YouTube／DumpingBlog）

「德米特里耶夫斯基化工廠」位於伊萬諾沃州（Ivanovo Oblast）、莫斯科以東約250英里（約400公里），在官網上自稱俄國及東歐的最大化學溶劑製造商之一。該廠生產化學及石化產品，被廣泛用於油漆、橡膠、皮革及食品加工產業，通路銷往世界各地。但是，目前尚不清楚起火原因。

同日稍早，國防部第二中央研究所大樓幾乎完全被大火吞噬，屋頂被燒到坍塌，科學家被迫跳窗求生。根據初步調查，起火點位於二樓，起火原因可能是電線老舊。該機構專門研發新型太空及武器系統，包括用於烏克蘭戰爭的伊斯坎德爾飛彈（Iskander missiles）。

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